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16.11.2019 05:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Охранник благовещенского колледжа заявил о своей невиновности

Текст: Дина Непомнящая

На заседании Благовещенского городского суда сотрудник частного охранного предприятия, находившийся на дежурстве в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, где студент открыл стрельбу, заявил, что не считает себя виновным.

"Я вообще не понимаю, за что меня задержали. Я действовал по инструкции, ничего не нарушил. Я своевременно, в первую очередь, вызвал МЧС, к людям вышел, отправил за угол, охранял вход, потом позвонил директору и сообщил", - цитирует речь подозреваемого ТАСС.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Во время судебного заседания выяснилось, что мужчина, осуществлявший охрану учебного заведения, ранее был судим. Отрицать этот факт он не стал. В ходе разбирательства прокурор стал ходатайствовать о том, чтобы отложить рассмотрение вопроса о выборе меры пресечения обвиняемому на 72 часа, поскольку предоставленных следствие доказательств не достаточно для того, чтобы ее определить.

В свою очередь его адвокат попросил о выборе в качестве такой меры домашнего ареста. Сам фигурант дела объяснил необходимость такого выбора тем, что дома у него остались дети, за которыми необходимо присматривать, а его супруга работает и не может этого делать.

Суд прислушался к мнению прокурора и отложил избрание меры пересечения охраннику до девяти утра 19 ноября.

Напомним, трагедия в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства произошла 14 ноября. Один из студентов пронес ружье в разобранном виде мимо поста охраны, после собрал его в туалете и пошел в аудиторию, где начал стрелять. Погиб один студент, еще трое пострадали. Сам стрелок во время задержания пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, а после покончил с собой. В момент происшествия в колледже находились больше 150 человек.

По факту трагедии возбуждено три уголовных дела. Они находятся на контроле центрального аппарата СК РФ. Одно из дел касается работы ЧОПа.

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