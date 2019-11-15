В Приамурье главе ЧОПа предъявили обвинение по делу о стрельбе в колледже

В Благовещенске следственные органы предъявили обвинение генеральному директору частной охранной организации. Его задержали в рамках расследования уголовного дела о стрельбе в колледже.

Как сообщает СК России, гендиректору ЧОПа предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ее санкции предусматривает наказание от принудительных работ на срок до пяти лет до лишения свободы на срок до десяти лет.

Подозреваемый был задержан накануне, 14 ноября. В этот день 19-летний студент устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В результате один человек погиб, трое пострадали, а сам стрелок покончил с собой. Ему будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза.

По версии следствия, директор ЧОПа допустил к охране здания человека, у которого нет разрешения на охранную деятельность. В СК РФ также сообщили, что следователь уже подал в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавили в СК РФ. - Расследование уголовного дела продолжается".

После трагедии во всех образовательных учреждениях Приамурья установлено круглосуточное дежурство должностных лиц.