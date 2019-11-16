Семьям погибшего и пострадавших в Приамурье студентов окажут матпомощь

Семье студента, погибшего во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, а также родственникам пострадавших в результате ЧП окажут материальную помощь. Для этого из резервного фонда правительства Приамурья выделили 2,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оказать помощь близким погибшего и пострадавших ранее пообещал губернатор области Василий Орлов.

Напомним, трагедия произошла 14 ноября около 11:00 по местному времени. Один из студентов пронес ружье в разобранном виде мимо поста охраны, после собрал его в туалете и пошел в аудиторию, где начал стрелять. Погиб один человек, еще трое пострадали. Сам стрелок во время задержания пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, а после покончил с собой. В момент происшествия в колледже находились больше 150 человек.

По факту ЧП возбуждено три уголовных дела. Они находятся на контроле центрального аппарата СК РФ.