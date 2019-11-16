Дзюба и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе на матч с Бельгией

Тренерский штаб сборной России определился со стартовым составом на домашний матч против Бельгии в рамках квалификации Евро-2020.

С первых минут у хозяев на поле выйдут голкипер Маринато Гилерме, защитники Андрей Семенов, Георгий Джикия, Сергей Петров и Марио Фернандес; полузащитники Юрий Жирков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Алексей Миранчук и форвард Артем Дзюба, который выведет команду с капитанской повязкой.

У бельгийцев в стартовый состав попали вратарь Тибо Куртуа, защитники Тоби Алдервейрельд, Томас Вермален, Боята и Кастанье; полузащитники Торган Азар, Аксель Витцель, Кевин де Брюйне, Эден Азар и форварды Дрис Мертенс и Ромелу Лукаку.

Матч начнется в Санкт-Петербурге в 20.00 по московскому времени. "Российская газета" проведет онлайн-трансляцию этого матча.