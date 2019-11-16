В субботу вечером сборная России по футболу проведет последний домашний матч в квалификации Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Бельгии.

Сегодняшние соперники из группы I уже завоевали путевки в финальную часть чемпионата Европы. Бельгия победила во всех матчах квалификации и лидирует в квартете с 24 очками. Россия занимает вторую строчку, набрав 21 балл. В самом начале квалификации подопечные Черчесова уступили "красным дьяволам" на выезде - 1:3.

Чтобы опередить Бельгию и попасть при жеребьевке в первую корзину, просто победы в этом матче недостаточно. Нужно выигрывать со счетом 2:0 или с разницей более чем в три мяча. Кроме того, 19 ноября сегодняшние соперники проведут свои последние игры в отборе. И эти результаты тоже могут повлиять на итоговую расстановку команд в таблице.

Большинство экспертов отдает предпочтение "красным дьяволам". Но, на самом деле, они не так уж безупречны. Да и сборная России, как мы не раз наблюдали, может показать запредельный уровень самоотдачи. Кроме того, важен фактор домашнего поля. Вечером увидим, смогут ли россияне показать класс в матче против бельгийцев.

Встречу обслужит португальская бригада арбитров. Главный судья - Артур Соареш Диаш. Начало матча в Санкт-Петербурге - в 20:00.