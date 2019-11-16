СКР проверит факты применения насилия к студенту на лекции Соколова

Следователи проведут проверку, причастен ли доцент Соколов к инциденту с применением силы на лекции к студенту в прошлом году.

Доцент Олег Соколов из Санкт-Петербурга стал печально знаменит после убийства аспирантки, с которой он состоял в отношениях. Вряд ли кому-то сейчас надо напоминать подробности этой ужасной истории.

Сегодня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Санкт-Петербурге личный прием граждан. И один из молодых жителей Северной столицы рассказал ему о конфликте с обвиняемым лектором. Дескать, по окончании урока между ними "возникли разногласия", после чего "по указанию лектора слушатель был выведен из аудитории с применением силы".

"По этому поводу последний обращался в полицию, однако, по его словам, должных мер принято не было. Председатель поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу истребовать и изучить материалы по озвученному факту", - сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она добавила, что Бастрыкин потребовал "внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы".

Добавим, что в Санкт-Петербургском государственном университете состоялась лекция Александра Бастрыкина, посвященная актуальным вопросам деятельности Следственного комитета России. В ходе выступления глава СКР рассказал об основных задачах ведомства, а также привел некоторые статистические данные, отражающие эффективность современного следствия. Так, число уголовных дел, которые возвращены на доработку судами, в сравнении с 2006 годом, то есть до проведения реформы, уменьшилось в три с половиной раза.