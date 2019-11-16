В фильме "Вторжение" будет использована документальная хроника

В шестой раз в этом году на Санкт-Петербургском культурном форуме проводится секция "Кино", руководит которой продюсер, режиссер и актер Федор Бондарчук. Сегодня - впервые за все годы - он дал мастер-класс. Конечно же, это событие было приурочено к выходу нового фильма Федора Сергеевича "Вторжение": уже 23 декабря состоится премьера.

Прокат намечен на 1 января 2020 года, и вовсю идет промокомпания, важной частью которой, например, является тот факт, что на только что завершившемся крупнейшем американском рынке контента AFM предпродажи "Вторжения" на иностранные территории превысили все ожидания. О последнем в ходе мастер-класса рассказал Бондарчук: "Продажи на 65 процентов больше, чем первой части". Переполненному залу были показаны новые эксклюзивные материалы из "Вторжения", однако режиссер не стал говорить о том, что был бы рад любой рекламе фильма - даже на уровне постов в соцсетях. Наоборот - он точно так же, как и на недавней собственной свадьбе попросил собравшихся полтора часа не пользоваться мобильными телефонами. Творческая и личная жизнь Федора Сергеевича в таком "продвижении" не нуждаются.

Первые материалы из фильма "Вторжение" показали, что этот проект будет гораздо большим по сравнению с "Притяжением", а также что бюджет и спецэффекты в нем также на порядок выше. Если в первом фильме Москву разрушали инопланетяне, то во втором они ее, скорее всего, затопят. Материалы напоминают легендарный фильм Кэмерона "Титаник", но в нашей столице и с российской же историей. Любовь на фоне катастрофы также будет присутствовать в фильме. И картина также будет претендовать на статус новаторской и визионерской для современного российского кино.

В ходе мастер-класса Федор Бондарчук "выдал" целых три сенсации. Во-первых, он практически анонсировал, что будет и третий фильм. Он говорил о том, что в картинах он и его команда пытаются создать Вселенную - примерно такую, как знаменитая вселенная супергероев. При этом приводил в пример фильм "Джокер", который является частью вселенной комикса. Кстати, Бондарчук обратил внимание на интересную вещь. "Если вы заметили - там нет ни одного кадра со сложной компьютерной графикой", - сказал он про "Джокера", подразумевая то, что настоящая человеческая история - это главное, что есть в кино, независимо от того, есть ли там спецэффекты или нет. "Не исключаю возможность, что третья часть может быть, и она будет без компьютерной графики", - сказал Федор Сергеевич - уже о продолжении своих фильмов.

В своем выступлении с самого начала Бондарчук делал акцент на новых технологиях. Вот что он сказал про них: "Попытка управлять контролировать, следить или направлять нас - она существует, и это одна из тем "Вторжения". Я бы даже сказал, что это один из героев фильма".

Вторая новость состоит в том, что во "Вторжении" будут документальные кадры - так же, как и в "Притяжении". Бондарчук начал мастер-класс с того, что в "Притяжении" были использованы документальные кадры событий в Бирюлево и на Манежной. На вопрос обозревателя "РГ", будет ли документальная хроника во "Вторжении", ответил, что да: "Будет большой новостийный блок". Остается догадываться - что из современных событий в него войдет.

Третье - в конце мастер-класса, отвечая на вопрос, какие новые фильмы режиссера Бондарчука и его студии будут подаваться на международные премии и фестивали, Федор Сергеевич посетовал, что картина "Спутник" режиссера Егора Абраменко не была отобрана на крупнейший американский фестиваль независимого кино Sundance, который пройдет уже в январе. Нам тоже очень жаль - это мог бы быть большой шаг в присутствии российского кино на мировом рынке. Напомним, что фантастический хоррор рассказывает о том, как в 1983 году советский космонавт-герой Владимир Вешняков привез на землю инопланетное существо… в собственном теле. Рейтинг ожиданий у фильма в России составляет почти сто процентов. Будем надеяться, что все же найдется крупный фестиваль, который отберет фильм в свою программу.

Вместе с Федором Бондарчуком на вопросы зала отвечали сценарист Андрей Золотарев и супевайзер по спецэффектам фильмов "Вторжение" и "Притяжение" Юлия Гюне.

"Фантастика так быстро опережает реальность, что нам все время приходится догонять... Мы быстро ускоряемся и все время находимся в состоянии, когда фантастика рассказывает про нас сегодняшних", - сказал Андрей Золотарев. Эта фраза послужила определенным логлайном к новому фильму Бондарчука, до выхода которого осталось всего полтора месяца.