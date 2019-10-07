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Вышел трейлер "русского "Чужого" - хоррора "Спутник" с Акиньшиной

Новости
    07.10.2019, 17:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован в целом обнадеживающе выглядящий трейлер российского хоррора "Спутник" - с Оксаной Акиньшиной, Федором Бондарчуком (он же - сопродюсер), Петром Федоровым и зловещим чебурашкой-гремлином, изображающим здешний вариант Чужого.

Фото: youtube.com
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Синопсис космического фильма ужасов, к которому разумно добавить приставку "ретро" (действие картины происходит в СССР в 1983 году), кроме прочего, отдающего "Женой астронавта" (Депп + Терон), следующий.

"Космонавт-герой Константин Вешняков привозит на Землю инопланетное существо… в собственном теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти космонавта от чудовища". Параллельно, как водится, обнаруживая, что испытывает к своему пациенту "куда больше, чем профессиональный интерес" - т.е. примерно по заветам "Формы воды" Дель Торо .

Производство - "Водород", Art Pictures Studio и Hype Film при поддержке Фонда кино.

Режиссер - дебютант "большого кино" Егор Абраменко. Авторы сценария - Андрей Золотарев ("Притяжение", "Лёд", "Тренер", "Ледокол") и Олег Маловичко ("Метод", "Саранча").

Премьера - 16 апреля.

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