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16.11.2019 10:00
Рубрика: Видео

Видео: под "мостом глупости" застряли одновременно грузовик и автобус

Текст: Вадим Давыденко

Несмотря на громкую славу в СМИ и в интернете, а также несколько баннеров с предупреждением и специальную пометку на Яндекс.Картах, "мост глупости" на Софийской улице в Санкт-Петербурге продолжает исправно взимать с невнимательных автомобилистов свою дань в виде разбитых кабин и снесенных начисто фургонов. Водителей не проходящего по габаритам транспорта тянет туда, как мух на мед.

Фото: скриншот с instagram.com
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На днях счет застрявших там машин увеличился сразу на две и достиг цифры 174. Первой, судя по этому видео, там оказалась "ГАЗель", основательно изуродовавшая себе кузов.

Она заблокировала один из двух рядов и перед мостом начала было образовываться пробка. Машины медленно, с опаской, но как-то объезжали покореженный грузовичок, но вскоре в ситуацию вмешался водитель автобуса, попытавшийся протиснуться рядом с "ГАЗелью" и, разумеется, тоже застрявший.

Движение полностью было остановлено до прибытия эвакуатора, а перед властями города стоит поистине непосильная задача: придумать, как донести до водителей информацию об ограничении по высоте. Все известные способы уже опробованы.

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#видео #авто