К тушению пожаров рядом с Сочи привлекли вертолеты Ми-8

В окрестностях Сочи продолжает свирепствовать лесной пожар. К утру субботы на территории региона действуют шесть очагов возгорания. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС России.

Пожары полыхают в Сочи, а также в Туапсинском, Северском и Мостовском районах. Из них уже три локализованы. В тушении принимали участие 247 человек, 51 единица техники. Была задействована и авиация. В течение 15 ноября вертолеты Ми-8 произвели 48 сбросов воды на очаги возгорания. К пожарам привела сухая погода, которая господствует на этой территории на протяжении последних дней.

Ранее сообщалось, что природный пожар охватил территорию национального парка в Сочи, занимающий предгорья и горную местность в районе города. Заповедник расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края. На территории охраняемых зон обитают краснокнижные животные, можно увидеть находящиеся на грани исчезновения растения-эндемики. Однако лесной пожар не удается потушить уже вторую неделю.