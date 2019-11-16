Кардиолог рассказал о влиянии аномально теплой осени на здоровье крымчан

Феномен необычайно высокой температуры осенью негативно отражается на самочувствии крымчан, но это воздействие не является критическим. Гораздо опаснее для здоровья температурные максимумы июля - августа и резкие перепады температур.

Об этом "РГ" рассказал заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 с курсом клинической фармакологии Крымского федерального университета, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ушаков.

- Любые природные аномалии, отклонения от сезонной нормы не самым благоприятным образом воздействуют на организм человека. Но он все же адаптирован к определенным условиям, - сообщил профессор Ушаков. - И такого сильного вреда здоровью, как жара, которая бывает летом в Крыму, когда столбик термометра зашкаливает за 40 градусов, температурные максимумы ноября не наносят. Осенние температуры в Крыму выше сезонной нормы, но не критическиедля организма человека.

Необычайно теплая погода второй половины октября и особенно первой половины ноября запутывает природные биоритмы организма, но опасений за здоровье в целом это не вызывает.

- Для сердечнососудистой системы самые неблагоприятные моменты - это резкие перемены погоды и перепады температур. Резко из жары в холод или обратно, - пояснил кардиолог. - Такие скачки сопровождаются перепадами атмосферного давления. А сейчас понижение температурного фона происходит плавно.

Напомним, 10 ноября синоптики зафиксировали в Крыму температурный рекорд века. В этот день воздух на полуострове прогрелся до 27,1 градусов Цельсия, что на три градуса больше рекорда 2010 года. Практически всю прошлую и нынешнюю неделю среднесуточная температура на полуострове на 8-10 градусов выше средней многолетней. Согласно прогнозам, всю следующую неделю температура воздуха в Крыму будет плавно снижаться на два-три градуса в сутки и к концу недели опустится до плюс восьми градусов Цельсия. Но дожди на будущей неделе синоптики не обещают.