Новости

Путин поздравил Жээнбекова с днем рождения 12:31
Умер экономист Никита Исаев 12:22
На Кубани началось прощание с убитой в Петербурге аспиранткой 12:17
Минкульт: Мы бы приветствовали желание меценатов купить архивы Колчака на аукционе 12:05
Лукашенко поздравил аграриев с профессиональным праздником 11:58
Главный тренер "Интера" получил письмо с угрозами и пулей 11:50
Госпитализирован президент Сербии Александр Вучич 11:41
В России стали покупать меньше сигарет 11:36
МВД сможет выдавать временные удостоверения личности людям без гражданства 11:26
СМИ: Трамп потребовал у Токио 8 млрд долларов на войска США в Японии 11:09
В Нижнем Новгороде из колонии сбежал заключенный 10:45
На территории Приморья объявлено штормовое предупреждение 10:22
Видео: под "мостом глупости" застряли одновременно грузовик и автобус 10:00
Восстановление Харитонова после травмы займет не менее полугода 09:50
Из галереи в Лондоне попытались украсть картины Рембрандта 09:33
В России сократилось число преступлений, совершенных с оружием 09:26
Кардиолог рассказал о влиянии аномально теплой осени на здоровье крымчан 09:22
Англичанам предложили съездить в алкотур по Северной Корее 09:15
Медики рассказали, можно ли купаться после прививки от гриппа 08:55
Пассажиры 19-часового авиарейса рассказали о странностях на борту 08:50
Врач объяснила, как на самом деле влияет сигаретный дым на некурящих 08:43
Россия и Южная Корея обменяются годами культурных мероприятий 08:35
Депутат бундестага назвал НАТО "тенью самой себя" 08:22
Семьям погибшего и пострадавших в Приамурье студентов окажут матпомощь 08:13
Овечкин сокрушил канадца 07:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
16.11.2019 09:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кардиолог рассказал о влиянии аномально теплой осени на здоровье крымчан

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Феномен необычайно высокой температуры осенью негативно отражается на самочувствии крымчан, но это воздействие не является критическим. Гораздо опаснее для здоровья температурные максимумы июля - августа и резкие перепады температур.

Фото: iStock
Вильфанд: Нехарактерная для ноября погода порадует москвичей

Об этом "РГ" рассказал заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 с курсом клинической фармакологии Крымского федерального университета, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ушаков.

- Любые природные аномалии, отклонения от сезонной нормы не самым благоприятным образом воздействуют на организм человека. Но он все же адаптирован к определенным условиям, - сообщил профессор Ушаков. - И такого сильного вреда здоровью, как жара, которая бывает летом в Крыму, когда столбик термометра зашкаливает за 40 градусов, температурные максимумы ноября не наносят. Осенние температуры в Крыму выше сезонной нормы, но не критическиедля организма человека.

Необычайно теплая погода второй половины октября и особенно первой половины ноября запутывает природные биоритмы организма, но опасений за здоровье в целом это не вызывает.

Фото: Александр Корольков/РГ
Почему синоптики пообещали теплую зиму

- Для сердечнососудистой системы самые неблагоприятные моменты - это резкие перемены погоды и перепады температур. Резко из жары в холод или обратно, - пояснил кардиолог. - Такие скачки сопровождаются перепадами атмосферного давления. А сейчас понижение температурного фона происходит плавно.

Напомним, 10 ноября синоптики зафиксировали в Крыму температурный рекорд века. В этот день воздух на полуострове прогрелся до 27,1 градусов Цельсия, что на три градуса больше рекорда 2010 года. Практически всю прошлую и нынешнюю неделю среднесуточная температура на полуострове на 8-10 градусов выше средней многолетней. Согласно прогнозам, всю следующую неделю температура воздуха в Крыму будет плавно снижаться на два-три градуса в сутки и к концу недели опустится до плюс восьми градусов Цельсия. Но дожди на будущей неделе синоптики не обещают.

Общество Здоровье Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Климат на Земле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России стали покупать меньше сигарет
В Госдуме прокомментировали слова Помпео о разнице между Крымом и Голанами
Боливия объявила о разрыве отношений с Венесуэлой и выходе из УНАСУР
Саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже
Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге миллиардеров