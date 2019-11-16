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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме назвали слова Помпео о Крыме и Голанах политической слепотой

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В комитете Госдумы по международным делам оценили заявление госсекретаря США Майка Помпео, который сравнил воссоединение Крыма с РФ и признание израильского суверенитета над Голанскими высотами.

Фото: iStock
В Госдуме прокомментировали слова Помпео о разнице между Крымом и Голанами

Ранее шеф американской дипломатии заявил, что США считают в корне разными вопросы признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами и непризнания воссоединения Крыма с Россией. Серьезных объяснений он не представил, так как вопрос "сложен".

Глава комитета Леонид Слуцкий назвал заявление ярким проявлением двойных стандартов и избирательных подходов к международному праву. Парламентарий подчеркнул, что признание израильского суверенитета над Голанами идет вразрез с резолюциями Совбеза ООН. Ведь эта территория была оккупирована Израилем в ходе военных действий.

Крым же вернулся в Россию в результате волеизъявления жителей полуострова, то есть добровольно, напомнил Слуцкий. Крымчане сделали свой выбор "на фоне антиконституционного и кровавого переворота на Украине".

Такого рода политическая слепота, отметил он, проявляется на Западе уже не в первый раз. Цель не нова - обеспечение американской гегемонии.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России Россия и США
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