Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильное, но пока он оставлен под наблюдением врачей в Военно-Медицинской Академии (ВМА) в Белграде, заявила советник сербского лидера Сюзана Васильевич.

Министр обороны Сербии Александр Вулин рассказал, что Вучич - очень смелый и сильный человек.

"Я уверен, что все будет в порядке, поскольку Александр Вучич силен и упорен, а не потому что слушается врачей, - подчеркнул политик в интервью телеканалу "Pink". - Он обращается за помощью только тогда, когда он должен, но возвращается на работу быстрее, чем любой врач посоветовал бы ему".

Напомним, поздно вечером 15 ноября Александр Вучич был срочно госпитализирован в ВМА из-за сердечно-сосудистых проблем.