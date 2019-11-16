Стало известно, кто "похитил" руководителя "Укрэксимбанка"

Председателя правления государственного банка "Укрэксимбанк" Александра Гриценко задержала Служба безопасности Украины, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

По ее словам, чиновник был задержан по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства. Задержание происходило исключительно в соответствии с действующим законодательством. Гриценко помещен в изолятор временного содержания.

Ранее телеканал "Прямой" рассказал о сенсационном похищении банкира неизвестными лицами. Пострадавшего силой втащили в черный автобус на глазах малолетнего сына, с которым он вышел на прогулку. Родственники обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Главой правления "Укрэксимбанка" Гриценко стал в августе 2014 года. Финансовое учреждение занимает первое место в стране по депозитам юридических лиц. Входит в число 14 кредитных организаций, признанных системно важными для Украины.