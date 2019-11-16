Восстановление Харитонова после травмы займет не менее полугода

Российский боец ММА Сергей Харитонов, получивший разрыв связок колена в поединке против британца Линтона Васселла, сможет вернуться в спорт не ранее, чем через полгода.

Как сообщил РИА Новости тренер российского бойца Руслан Кривуша, впереди российского тяжеловеса ожидает операция, а затем длительное восстановление.

"Тут сейчас многое зависит от восстановления. Врачи говорят, что восстановление займет минимум полгода, а максимум - год. Нужно дождаться проведения операции, а пока это только предположения", - сказал он.

Тренер россиянина также рассказал о том, как Харитонов получил эту травму.

"Сергей был в хорошей форме, но в какой-то момент, когда хотел подняться у сетки, неудобно поставил ногу на скользком покрытии, и в итоге он получил разрыв задней крестообразной и внутренней боковой связок. Он делал вид, что ничего не произошло и продолжал бой. Если бы он в перерыве признался, то я бы, скорее всего, снял его с поединка", - сказал тренер.

По словам Кривуши, несмотря на травму и боль Харитонов все равно шел до конца. Однако проблемы с ногой мешали ему нормально двигаться. И в итоге все закончилось таким обидным поражением.