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16.11.2019 09:50
Рубрика: Спорт

Восстановление Харитонова после травмы займет не менее полугода

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский боец ММА Сергей Харитонов, получивший разрыв связок колена в поединке против британца Линтона Васселла, сможет вернуться в спорт не ранее, чем через полгода.

Как сообщил РИА Новости тренер российского бойца Руслан Кривуша, впереди российского тяжеловеса ожидает операция, а затем длительное восстановление.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"Тут сейчас многое зависит от восстановления. Врачи говорят, что восстановление займет минимум полгода, а максимум - год. Нужно дождаться проведения операции, а пока это только предположения", - сказал он.

Тренер россиянина также рассказал о том, как Харитонов получил эту травму.

"Сергей был в хорошей форме, но в какой-то момент, когда хотел подняться у сетки, неудобно поставил ногу на скользком покрытии, и в итоге он получил разрыв задней крестообразной и внутренней боковой связок. Он делал вид, что ничего не произошло и продолжал бой. Если бы он в перерыве признался, то я бы, скорее всего, снял его с поединка", - сказал тренер.

По словам Кривуши, несмотря на травму и боль Харитонов все равно шел до конца. Однако проблемы с ногой мешали ему нормально двигаться. И в итоге все закончилось таким обидным поражением.

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Извиняюсь перед всеми фанатами ММА, порвал связку, сделаю операцию и вернусь...@bellatormma @ufc @bellatorkb @ufceurope @m1global @zharafight #bottlecapchallenge #камчатка #хабаровск#спорт#подготовка#сборы#америка#россия#европа#украина#казахстан#беллорусия#минск#команда#Тольковперединешагуназад#самбо#дзюдо#армейскийрукопашныйбой#универсальныйбой#бокс#кикбоксинг#грекоримскаяборьба#вольнаяборьба#слававдв#победа2019

Публикация от Sergey Kharitonov (@kharitonovmma)

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