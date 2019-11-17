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17.11.2019 18:30
Рубрика: Экономика

Порог для педагога

Бюджетникам предлагают установить минимальную планку зарплат
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8017)
Минимальную зарплату региональных бюджетников предложили сделать не ниже двух прожиточных минимумов. Такой законопроект внес в Госдуму парламент Северной Осетии.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Установить зарплатную планку предлагается для педагогических, медицинских работников и работников культуры, которые трудятся в государственных и муниципальных организациях.

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В качестве источника расходов на повышение зарплат предлагается использовать доходы бюджетов, которые вырастут вследствие "улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы". Принять документ авторы предлагают оперативно, чтобы он вступил в силу с 1 января 2020 года.

Однако у инициативы мало шансов, она уже вызвала критику профильного комитета Госдумы. В обосновании законопроекта нет четко прописанных источников финансирования, без гарантий которых он работать не будет. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При этом саму идею повышения зарплат бюджетникам он поддержал.

В обосновании законопроекта нет четко прописанных источников финансирования, без гарантий которых он работать не будет

"Считаю, что труд учителя и врача в России недооценен при такой нагрузке - физической и моральной. Поэтому если предлагается увеличить и зафиксировать минимальный размер оплаты труда, я всегда буду выступать за. И вообще, я считаю, что учителей надо приравнять по всем мерам соцподдержки к государственным гражданским служащим. Что касается этой инициативы, я полагаю, что правительство даст отрицательное заключение, исходя из этого будет понятна позиция партии большинства", - заявил депутат РИА Новости.

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Он пояснил, что в подобных законопроектах необходимо четко прописывать источники финансирования инициатив, которые наверняка повлекут за собой увеличение бюджетных расходов. По его мнению, "региональные бюджеты это не потянут". По словам Нилова, при подготовке подобных инициатив следует их гарантировать финансово, в противном случае они не будут работать.

Экономика Работа Зарплата Общество Соцсфера Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Повышение зарплат бюджетникам Система оплаты труда бюджетников
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