ЦИК Беларуси признал состоявшимися выборы во всех 110 округах страны

Выборы депутатов нижней палаты белорусского парламента, которые состоялись в республике 17 ноября по одномандатным избирательным округам, успешно завершились, по данным ЦИК, во всех 110 округах. При этом явка избирателей превысила 70 процентов, информирует БЕЛТА, уточняя, что к выборам были допущены 6 880 605 граждан Беларуси, сообщила руководитель ЦИК Лидия Ермошина.

В Брестской области, по ее данным, проголосовали 69,33% избирателей от общего числа, включенных в списки. В Витебской области участки посетили 76,32% избирателей, в Гомельской - 74,18%, в Гродненской - 72,36%. В Минской области явка составила 71,9%, в Могилевской - 77,63%, в Минске - 58,76%.

Как уже сообщал "СОЮЗ", для выборов в нижнюю палату парламента был сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 зарубежных. Для определения результатов в Беларуси, как известно, в стране используется мажоритарная избирательная система относительного большинства.

Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки. А избранным считается кандидат, который получил наибольшее число голосов.

Стоит напомнить, что на места в парламенте претендуют 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. С 12 по 16 ноября в республике проходило досрочное голосование. За это время явка избирателей составила более 35,77%.