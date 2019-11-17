Кардиологи объяснили смерть экономиста Исаева

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев прокомментировал смерть 41-летнего экономиста Никиты Исаева. По его словам, гибель в таком возрасте - это "чудовищно безвременно". Опасность сердечного приступа, объяснил врач, состоит в том, что он может настигнуть и молодых людей, которые не осведомлены о проблемах со здоровьем или не следят за ним.

При появлении нарушений сердечного ритма необходимо незамедлительно обратиться к врачу и провести обследование, подчеркнул медик. Если в 25-35 лет игнорировать тревожные сигналы организма, то последствия могут быть очень серьезными.

Кардиохирург напомнил, что избежать проблем с сердцем и сосудами поможет отказ от курения, алкоголя и наркотиков.

Кандидат медицинских наук Дмитрий Напалков добавил, что самое главное - немедленная госпитализация. В случае остановки сердца у медиков есть не более десяти минут на спасение пациента, передает слова врача телеканал "360".

Напомним, директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде, который следовал из Тамбова в Москву. В нем Никита Исаев возвращался из рабочей командировки. Во время поездки ему стало плохо, работники поезда вызвали "скорую" на ближайшую станцию Узуново. Однако экономист до нее не доехал, прибывшие врачи констатировали смерть.

Никита Исаев родился в Москве 12 ноября 1978 года. Окончил Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина, кандидат юридических наук. Стал известен, когда стал генеральным продюсером телепроекта "Футбольная академия". Работал в администрации Ивановской области, в Госкомитете по делам молодежи, Министерстве регионального развития, был гостем политических шоу на федеральных телеканалах.