Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе. По словам ушедшего в отставку министра иностранных дел Украины, у российского лидера, к сожалению Климкина, достаточно много успехов.

"Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть", - признался Климкин "24 каналу".

Напомним, неделю назад Украина и Донецкая народная республика начали синхронный отвод сил в районе населенного пункта Петровский. ДНР к настоящему времени завершила вывод своих подразделений.

Договоренность о разведении сил в районе Золотого и Петровского была достигнута по итогам встречи трехсторонней контактной группы в Минске. Изначально ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. После этого националисты пытались сорвать процесс отвода сил в Золотом. Контрольный вывод войск в Петровском и Золотом является условием для проведения встречи в "нормандском формате" с целью урегулирования ситуации на Украине.

Кстати

С инициативой убрать Павла Климкина с должности выступил президент Украины Владимир Зеленский.