Новости

США и Южная Корея отложили военные учения, чтобы не раздражать Ким Чен Ына 10:30
Бизнесмен лишился 100 тысяч долларов, выпивая со малознакомыми людьми 10:28
Сколько автомобильные компании тратят на футбольные клубы 10:00
Дональд Трамп незапланированно приехал на медобследование 09:40
Русский друг Макгрегора проиграл на турнире по боксу без перчаток 09:26
В США в результате стрельбы погибли пять человек 09:25
Во Франции задержали подозреваемых в покушении на Макрона 09:15
Хоккеисты Дадонов и Бобровский остановили Панарина 09:09
Французские СМИ отметили достижения России в отказе от доллара 08:49
Власти Украины аннулировали ограничения на рост стоимости отопления 08:33
"Лос-Анджелес" без Ковальчука выиграл третий матч подряд 08:11
Джонсон заверил британцев в поддержке Brexit консерваторами 07:55
Врач перечислила самые безвредные сладости 07:43
Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе 06:40
В жилом доме в Приморье обрушилась стена 06:27
Сецпосланник генсека ООН озвучил причины смертности при ДТП в России 05:51
Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы 05:05
Пресс-секретарь Белого дома рассказала о медобследовании Трампа 04:45
Глава МВД Кубы попал под американские санкции 03:52
Хабаровчанка стала чемпионкой мира по соло латине 03:51
Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве 03:31
Осужденный за шпионаж в России Берг прибыл в Норвегию 03:23
Кардиологи объяснили смерть экономиста Исаева 03:00
Помощник Зеленского рассказал о скором получении кораблей от России 02:01
Православный монастырь может стать лагерем для сирийских беженцев 01:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
17.11.2019 06:40
Рубрика: В мире

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин. Фото: Михаил Палинчак/ РИА Новости Бывший глава украинского МИД Павел Климкин. Фото: Михаил Палинчак/ РИА Новости
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин. Фото: Михаил Палинчак/ РИА Новости

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе. По словам ушедшего в отставку министра иностранных дел Украины, у российского лидера, к сожалению Климкина, достаточно много успехов.

"Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть", - признался Климкин "24 каналу".

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в "дикое поле"

Напомним, неделю назад Украина и Донецкая народная республика начали синхронный отвод сил в районе населенного пункта Петровский. ДНР к настоящему времени завершила вывод своих подразделений.

Договоренность о разведении сил в районе Золотого и Петровского была достигнута по итогам встречи трехсторонней контактной группы в Минске. Изначально ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. После этого националисты пытались сорвать процесс отвода сил в Золотом. Контрольный вывод войск в Петровском и Золотом является условием для проведения встречи в "нормандском формате" с целью урегулирования ситуации на Украине.

Кстати

С инициативой убрать Павла Климкина с должности выступил президент Украины Владимир Зеленский.

В мире экс-СССР Украина Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Французские СМИ отметили достижения России в отказе от доллара
Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы
Кардиологи объяснили смерть экономиста Исаева
Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве
Сецпосланник генсека ООН озвучил причины смертности при ДТП в России