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17.11.2019 05:05
Рубрика: Власть

Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог. Его реализация поможет существенно улучшить транспортную инфраструктуру республики.

Фото: пресс-служба СФ
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По словам Матвиенко, будет заменен подвижной состав, вырастет скорость движения поездов. "Определена схема финансирования, идут активные переговоры между РЖД и железными дорогами Кубы. Все, что называется, на старте. Первый этап полностью обеспечен финансированием", - цитирует "Интерфакс" спикера Совета Федерации.

Матвиенко также добавила, что Россия оказывает большую поддержку Кубе в топливно-энергетической сфере, в реализации программы обеспечения энергобезопасности, принятой на Острове свободы.

Ранее сообщалось, что Матвиенко оказала властям Кубы помощь в восстановлении купола Капитолия, где заседает парламент республики. "Были собраны лучшие реставраторы со всей России", - подчеркнула глава Совфеда.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Северная и Центральная Америка Куба Экономика Транспорт Железные дороги Законодательная власть Совет Федерации Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"
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