Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог. Его реализация поможет существенно улучшить транспортную инфраструктуру республики.

По словам Матвиенко, будет заменен подвижной состав, вырастет скорость движения поездов. "Определена схема финансирования, идут активные переговоры между РЖД и железными дорогами Кубы. Все, что называется, на старте. Первый этап полностью обеспечен финансированием", - цитирует "Интерфакс" спикера Совета Федерации.

Матвиенко также добавила, что Россия оказывает большую поддержку Кубе в топливно-энергетической сфере, в реализации программы обеспечения энергобезопасности, принятой на Острове свободы.

Ранее сообщалось, что Матвиенко оказала властям Кубы помощь в восстановлении купола Капитолия, где заседает парламент республики. "Были собраны лучшие реставраторы со всей России", - подчеркнула глава Совфеда.