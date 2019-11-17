Названы самые популярные кросс-версии автомобилей в России

Популярные в последнее время кроссоверы многим россиянам, увы, остаются не по карману. Для таких покупателей автопроизводители предложили более доступную альтернативу - кросс-версии легковых машин.

Смена имиджа

Псевдокроссоверы набирают все большую популярность у российских автомобилистов, и производители спешат занять эту весьма перспективную нишу. Родоначальником класса по праву можно назвать Renault Sandero Stepway, который появился в нашей стране еще в конце 2010 года.

Сегодня же на российском рынке предлагается более десятка кросс-версий легковых автомобилей. Причем если изначально это были исключительно "приподнятые" хэтчбеки (Renault Sandero Stepway, Kia Rio X-Line, Lada Xray Cross и др.), то со временем кроссовые версии стали получать и автомобили с другими типами кузова: седан (Lada Vesta Cross, Renault Logan Stepway) и универсал (Lada Vesta SW Cross, Lada Largus Cross, Lada Granta Cross). Более того, мода на псевдокроссоверы не ограничилась рамками наиболее популярного В-класса и уже распространилась даже на такие нишевые в России сегменты как субкомпакты (Kia Picanto X-Line) и компактвэны (Renault Dokker Stepway).

По словам директора по развитию ГК "Авторусь" Кирилла Кима, тенденция появления кроссовых версий для различных типов кузова связана, прежде всего, с поиском производителей новых ниш для расширения своего модельного ряда, что позволяет привлечь внимание покупателей, в том числе и к базовой модели.

"Безусловно, отечественная автомобильная культура переживает в определенном смысле революцию: весьма непопулярные типы кузова - хэтчбек и универсал - вдруг стали желанными. На самом деле, исторически многие автомобилисты всегда "в душе" любили кросс-версии, которые на российском рынке были представлены в основном Audi Allroad и Volvo Cross Country. К сожалению, их ценовое позиционирование не позволяло сделать данный продукт массовым. Сегодня же кросс-версии появились в более доступном сегменте, при этом с очень достойными опциональными и привлекательными дизайнерскими решениями. Соответственно, данный сегмент становится заметным и продолжит набирать свою популярность", - прогнозирует Кирилл Ким.

В свою очередь, руководитель направления продаж новых автомобилей ГК "Автомир" Михаил Маракушев добавляет, что популярность кросс-версий в России связана, прежде всего, с климатическими условиями на большей части территории нашей страны.

Длинные зимы с обильными снегопадами заставляют автовладельцев задуматься о машине с увеличенным дорожном просветом. К тому же в ряде российских регионов состояние дорог по-прежнему оставляет желать лучшего. Высокий клиренс дает автовладельцу больше свободы в передвижении, а некрашеный пластиковый обвес лучше сохраняет кузовные детали в сложных эксплуатационных условиях. Кроме того, внедорожники и кроссоверы традиционно воспринимаются нашими соотечественниками как автомобили для наиболее обеспеченных слоев населения, поэтому приобретение кросс-версии бюджетного автомобиля создает иллюзию повышения статуса автовладельца.

Приподняться над землей

Действительно, в эпоху кроссоверомании производители массовых автомобилей стали делать ставку на кросс-версии своих легковых моделей. Целевой аудиторией таких машин является молодежь и жители мегаполисов, для которых важен эффектный внешний вид и повышенная проходимость автомобиля. При этом высокий клиренс необходим главным образом для плохих дорог и удобной парковки в городских условиях, а также выездов "на природу", где не требуются свойства настоящего внедорожника. Поэтому кросс-версии стали привлекательной альтернативой для многих, кто не может себе позволить приобрести кроссовер.

Как говорят в пресс-службе "Ключавто", многие внедорожники за последнее время сильно подорожали и стали менее доступны для потребителей. Поэтому с целью удовлетворить потребности тех клиентов, которые не могут себе позволить такую машину, производители предлагают кроссовые версии своих автомобилей. Увеличить клиренс привычной модели, немного модифицировать кузов, установить приемлемую цену на автомобиль - актуальный сегодня способ охватить новые сегменты покупателей и увеличить продажи. Кроссовые версии имеют современный, молодежный и достаточно неординарный дизайн и удобны для эксплуатации как на городских дорогах, так и на легком бездорожье, поэтому вызывают интерес у широкого круга потребителей разных возрастов.

"Автомобили класса SUV захватили в России ту нишу, которую в Европе занимают универсалы. В свою очередь, кросс-версии легковых автомобилей - это компромисс, промежуточный вариант между традиционными городскими автомобилями и SUV. Визитная карточка кросс-версий легковых моделей - это практичный кузов и хорошие параметры геометрической проходимости. Не менее важны и субъективные переживания клиентов при покупке и эксплуатации автомобиля: сходство с кроссовером дает ощущение уверенности при движении по проселочным дорогам или по городскому бездорожью", - комментирует директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников.

По оценкам ГК "Авторусь", большинство покупателей таких автомобилей пересаживаются на них с классических бюджетных седанов, при этом делают свой выбор, сравнивая с небольшими кроссоверами. Поэтому рост продаж кросс-версий происходит за счет перетока покупателей из сегментов B-SUV и В-седанов, которые пытаются совместить комфорт управления седана с внешними эффектными характеристиками кроссовера.

Как считает руководитель проектов по бизнес-процессам ГК "АвтоСпецЦентр" Константин Авакян, появление кросс-версий легковых моделей на российском рынке может негативно отразится на продажах традиционных кроссоверов и универсалов, поскольку сегмент "кроссовые автомобили" будет обладать преимуществами: более низкий расход топлива и экономическая выгода по сравнению с традиционными кроссоверами, а также увеличенный дорожный просвет, энергоемкая подвеска и обвес кузова, отличающие их от универсалов.

"Кросс-версии седанов также имеют право на жизнь. На примере моделей Renault Logan Stepway и Renault Sandero Stepway мы можем убедиться, что хотя версия в кузове хэтчбек более популярна, седан также не обделен спросом", - констатирует Владимир Мирошников.

Икс-Фактор

Какие же кросс-версии автомобилей пользуются наибольшим спросом у российских покупателей? Безусловным лидером продаж в этом сегменте является Kia Rio X-Line, который за 8 месяцев 2019 года разошелся тиражом в 24,8 тыс. экземпляров, согласно данным агентства "Автостат". На втором месте по объему реализации идет универсал Lada Vesta SW Cross с показателем 20 тыс. автомобилей. В тройку "кроссовых" бестселлеров также вошел "приподнятый" хэтчбек Renault Sandero Stepway, чей результат составил 15,9 тыс. проданных машин.

Как отмечает Кирилл Ким, Kia Rio X-Line является лидером сегмента псевдокроссоверов, несмотря на то, что стоит дороже своих основных конкурентов. Хотя у этой модели не самый большой багажник в классе, невысокий дорожный просвет, маленький бардачок и нет защиты двигателя, покупатели Rio X-Line отмечают качество отделки, хорошую эргономику, большой выбор опций, в том числе недоступных к заказу у "одноклассников", а также динамику и безупречную работу трансмиссии.

"При этом Lada Vesta SW Cross - самая просторная в классе, оснащена наибольшим по объему и очень продуманным багажником, отличается современным дизайном и хорошим опциональным наполнением. Тем не менее, часто критикуется роботизированная трансмиссия, качество материалов и читаемость приборной панели. Что касается Renault Sandero Stepway, то это рекордсмен по дорожному просвету, и в целом, достаточно сбалансированный по целому ряду потребительских характеристик, но устаревший автомобиль. Основной вопрос - к простоте и невысокому качеству как интерьерных, так и экстерьерных решений", - рассуждает Кирилл Ким.

Техника кросса

Далее в рейтинге самых популярных кросс-версий автомобилей следуют универсал Lada Largus Cross (10,5 тыс. шт.), седан Renault Logan Stepway (8,4 тыс. шт.), хэтчбек Lada Xray Cross (6,5 тыс. шт.), седан Lada Vesta Cross (2,6 тыс. шт.) и универсал Lada Granta Cross (2,3 тыс. шт.). Замыкают же десятку лидеров с большим отставанием субкомпактный хэтчбек KIA Picanto X-Line и компактвэн Renault Dokker Stepway - в январе-августе 2019-го их продажи составили 489 и 138 единиц соответственно.

По мнению Кирилла Кима, запуск кросс-версий в А-сегменте достаточно рискованное и спорное решение как для объема продаж, так и с точки зрения доходности по конкретной модели. В этом плане Kia Picanto X-Line является очень нишевым продуктом с крайне небольшой клиентской аудиторией.

Между тем, стоит отметить модель Lada Granta Cross, которая вышла на рынок в июне нынешнего года и уже активно улучшает свои позиции в рейтинге продаж. Во многом этому успеху "кроссовая" Granta обязана своей цене, которая является самой низкой среди представленных сегодня на рынке кросс-версий автомобилей. Впрочем, вазовский бюджетник вряд ли сможет претендовать на лидерство в данном сегменте.

Как отмечают в пресс-службе "Ключавто", Granta Cross предпочитают в основном водители со стажем, доверяющие механической коробке передач. Они делают выбор в пользу Granta Cross на основе своего прежнего опыта владения другой моделью Lada или в силу образа жизни и стоящих перед ними повседневных задач (например, водители такси). По прогнозам "Ключавто", высокие позиции на фоне моделей-одноклассников Lada Granta Cross может занять благодаря расширению линейки типов трансмиссий, а именно - появлению автоматической коробки передач.