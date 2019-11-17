Осужденный за шпионаж в России Берг прибыл в Норвегию

Гражданин Норвегии Фруде Берг, которого приговорили в России к 14 годам колонии, вернулся на родину. В Осло он прибыл на частном самолете из Вильнюса.

Берг поблагодарил президента Литвы Гитанаса Науседу за содействие в освобождении. Дома его встречали жена и дочь, передает NTB.

Фруде Берг вместе с двумя гражданами Литвы принял участие в российско-литовском обмене осужденными за шпионаж лицами. Российские власти согласились выдать литовцам подданного Норвегии, который работал на территории РФ в пользу норвежской разведки, собирая информацию на оборонных предприятиях, как доказал суд.

Напомним, пятого декабря 2017 года Фруде Берг был задержан при получении секретных сведений от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ. Следствие установило, что он собирал данные об атомных подводных лодках ВМФ РФ. Мосгорсуд признал норвежца виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам лишения свободы. Виновным себя норвежец не признал.