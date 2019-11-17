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17.11.2019 23:05
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал появление флагов США на украинских позициях

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков саркастично прокомментировал действия украинских военных, разместивших, по данным ЛНР, на своих позициях государственные флаги США.

ДНР за 17 ноября обстреляли с украинской стороны восемь раз

"Такие с восторгом превратят Украину в полную колонию США", - написал сентаор в своём микроблоге в Twitter.

"Тот случай, когда отсутствие самоуважения и раболепие соперничают за 1-е место с глупостью", - добавил Пушков.

Ранее представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал о том, что в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский украинские силовики из организации "Патриоты Украины" вывесили американские флаги - в честь приезда журналиста The New York Times Вэйна Хоффмана.

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