Пушков прокомментировал появление флагов США на украинских позициях

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков саркастично прокомментировал действия украинских военных, разместивших, по данным ЛНР, на своих позициях государственные флаги США.

"Такие с восторгом превратят Украину в полную колонию США", - написал сентаор в своём микроблоге в Twitter.

"Тот случай, когда отсутствие самоуважения и раболепие соперничают за 1-е место с глупостью", - добавил Пушков.

Такие с восторгом превратят Украину в полную колонию США: командиры двух бригад ВСУ вывесили флаги США над своими позициями в честь (?!) приезда журналиста «Нью-йорк Таймс» на их позиции. Тот случай, когда отсутствие самоуважения и раболепие соперничают за 1-е место с глупостью. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 ноября 2019 г.

Ранее представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал о том, что в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский украинские силовики из организации "Патриоты Украины" вывесили американские флаги - в честь приезда журналиста The New York Times Вэйна Хоффмана.