Предварительная трассировка Бирюлевской линии метро утверждена на заседании штаба по градостроительной политики у мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил журналистам во время традиционного субботнего объезда московских строек заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин перед тем, как осмотреть места расположения будущих станций.

По словам Марата Хуснуллина длина Бирюлевской линии - около 20 километров. Первый участок новой ветки будет состоять из девяти станций. Стартует она с территории бывшей промзоны "ЗИЛ", которая сейчас активно реорганизуется. Пройдет через станции "Технопарк" и "Кленовый бульвар", микрорайон Курьяново, Царицыно, Восточное и Западное Бирюлево.

Предполагается, что в районе станции "Битца" линия пересечется с железной дорогой и соединится с Московским центральным диаметром-2, а оттуда возможно ответвление в сторону Щербинки Новой Москвы. "Мы допускаем, что в будущем Бирюлевскую ветку можно продлить - ее потенциал позволяет сделать это", - сказал заммэра. Строить же Бирюлевскую линию начнут после 2025 года - после того, как полностью замкнется Большая кольцевая линия метро и закончится строительство радиальных линий, которые уже сооружаются. "Надеюсь, что до конца года все точки размещения станций утвердим и вынесем их на градостроительно-земельную комиссию. Затем будем готовить публичные слушания", - заключил Марат Хуснуллин.

В будущем линию могут продлить от ЗИЛа и в центр, но не в ближайшие десять лет. Напомню, жители Восточного и Западного Бирюлево ждут метро давно, еще с советских времен, когда на месте бывшего рабочего поселка в 1970-е годы прошлого века начали возводить многоэтажные дома. Сейчас в районе Бирюлево Восточное проживает уже более 156 тысяч москвичей, а в Бирюлево Западное - около 90 тысяч. Но конкретные планы прокладки Бирюлевской линии появились только сейчас. Стройка же, по словам заммэра, начнется после 2025 года.

Возьмутся за сооружение новой ветки после 2025 года, когда достроят БКЛ и строящиеся сейчас радиальные линии

Новая линия будет обслуживать и другие отдаленные районы, такие как Нагатинский Затон, Южное Бутово и ряд поселений Новой Москвы. И время в пути их жителей до центра столицы с ее появлением сократится на полчаса в один конец. Кроме того, снизится нагрузка на "серую" Серпуховско-Тимирязевскую линию, Замоскворецкую, а также на прилегающие к районам дороги.

Напомню, по темпам строительства и по масштабам метро Москва сейчас уступает только Китаю. С 2011 года по 2023 год в столице будет построено, по словам руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, 119 км новых линий, 47 станций и пять электродепо. Это позволит практически удвоить протяженность Московского метрополитена. Но тянуть подземку в Подмосковье столичные власти не спешат. В частности, в мае этого года они решили, что в Мытищи, Красногорск и Балашиху метро строить не будут. Их поддержал в этом минтранс, разделяя опасение, что продление подземки за границу города и без того перегруженных линий приведет к их "критической" загрузке.

Ракурс

Для доставки щита в метро на Канале имени Москвы продлили судоходство

Позже обычного этой осенью закроется судоходство на Канале им. Москвы. Связано это с необходимостью доставить в столицу гигантский 10-метровый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Победа" на строительство Большой кольцевой линии. Как рассказали "РГ" в пресс-службе канала, обычно осенью судоходство закрывается 14-17 ноября. Но в этом году решено продлить его до 21 ноября. Такое решение приняло Федеральное агентство морского и речного транспорта.

- Проходческий щит для строителей метро - стратегический груз, - пояснили "РГ" в пресс-службе канала. Доставляют его в столицу из Санкт-Петербурга специальной баржей - сначала по Волге, а дальше через подмосковную Дубну на Канале им. Москвы и далее в город. Конечный пункт - Южный порт, где щит и соберут. В ночь на 21 ноября навигация на канале официально закроется. В пресс-службе рассказали, что закрытие речного сезона происходит поэтапно. Первыми с маршрутов ушли круизные пассажирские суда и частный маломерный флот. Остались лишь"грузовики", которые уходят на зимний отстой в числе последних. По завершении судоходства на гидротехнических сооружениях ФГБУ "Канал имени Москвы" начнется межнавигационный ремонт. Особое внимание будет уделено Тушинскому участку, расположенному между шлюзами 7 и 8. С января по август нынешнего года здесь проводились аварийно-восстановительные работы, участок действовал в режиме испытаний. "Эти работы будут продолжены, - отметили в пресс-службе, - планируется начать серьезные инженерные изыскания и по их результатам разработать проект реконструкции канала в Тушино".

Кстати

Как ранее сообщали в стройкомплексе столицы, гигантский щит "Победа" изготовлен в Китае. Перед отправкой в Москву он прошел техническую проверку российских и китайских специалистов. Ему предстоит построить двухпутный тоннель Большой кольцевой линии метро "Нагатинский Затон" - "Кленовый бульвар". К слову, он станет третьим по счету 10-метровым щитом, который работает на строительстве столичной подземки.

Подготовила Ирина Огилько