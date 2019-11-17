По словам Марата Хуснуллина длина Бирюлевской линии - около 20 километров. Первый участок новой ветки будет состоять из девяти станций. Стартует она с территории бывшей промзоны "ЗИЛ", которая сейчас активно реорганизуется. Пройдет через станции "Технопарк" и "Кленовый бульвар", микрорайон Курьяново, Царицыно, Восточное и Западное Бирюлево.
Предполагается, что в районе станции "Битца" линия пересечется с железной дорогой и соединится с Московским центральным диаметром-2, а оттуда возможно ответвление в сторону Щербинки Новой Москвы. "Мы допускаем, что в будущем Бирюлевскую ветку можно продлить - ее потенциал позволяет сделать это", - сказал заммэра. Строить же Бирюлевскую линию начнут после 2025 года - после того, как полностью замкнется Большая кольцевая линия метро и закончится строительство радиальных линий, которые уже сооружаются. "Надеюсь, что до конца года все точки размещения станций утвердим и вынесем их на градостроительно-земельную комиссию. Затем будем готовить публичные слушания", - заключил Марат Хуснуллин.
В будущем линию могут продлить от ЗИЛа и в центр, но не в ближайшие десять лет. Напомню, жители Восточного и Западного Бирюлево ждут метро давно, еще с советских времен, когда на месте бывшего рабочего поселка в 1970-е годы прошлого века начали возводить многоэтажные дома. Сейчас в районе Бирюлево Восточное проживает уже более 156 тысяч москвичей, а в Бирюлево Западное - около 90 тысяч. Но конкретные планы прокладки Бирюлевской линии появились только сейчас. Стройка же, по словам заммэра, начнется после 2025 года.
Новая линия будет обслуживать и другие отдаленные районы, такие как Нагатинский Затон, Южное Бутово и ряд поселений Новой Москвы. И время в пути их жителей до центра столицы с ее появлением сократится на полчаса в один конец. Кроме того, снизится нагрузка на "серую" Серпуховско-Тимирязевскую линию, Замоскворецкую, а также на прилегающие к районам дороги.
Напомню, по темпам строительства и по масштабам метро Москва сейчас уступает только Китаю. С 2011 года по 2023 год в столице будет построено, по словам руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, 119 км новых линий, 47 станций и пять электродепо. Это позволит практически удвоить протяженность Московского метрополитена. Но тянуть подземку в Подмосковье столичные власти не спешат. В частности, в мае этого года они решили, что в Мытищи, Красногорск и Балашиху метро строить не будут. Их поддержал в этом минтранс, разделяя опасение, что продление подземки за границу города и без того перегруженных линий приведет к их "критической" загрузке.
Для доставки щита в метро на Канале имени Москвы продлили судоходство
Позже обычного этой осенью закроется судоходство на Канале им. Москвы. Связано это с необходимостью доставить в столицу гигантский 10-метровый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Победа" на строительство Большой кольцевой линии. Как рассказали "РГ" в пресс-службе канала, обычно осенью судоходство закрывается 14-17 ноября. Но в этом году решено продлить его до 21 ноября. Такое решение приняло Федеральное агентство морского и речного транспорта.
- Проходческий щит для строителей метро - стратегический груз, - пояснили "РГ" в пресс-службе канала. Доставляют его в столицу из Санкт-Петербурга специальной баржей - сначала по Волге, а дальше через подмосковную Дубну на Канале им. Москвы и далее в город. Конечный пункт - Южный порт, где щит и соберут. В ночь на 21 ноября навигация на канале официально закроется. В пресс-службе рассказали, что закрытие речного сезона происходит поэтапно. Первыми с маршрутов ушли круизные пассажирские суда и частный маломерный флот. Остались лишь"грузовики", которые уходят на зимний отстой в числе последних. По завершении судоходства на гидротехнических сооружениях ФГБУ "Канал имени Москвы" начнется межнавигационный ремонт. Особое внимание будет уделено Тушинскому участку, расположенному между шлюзами 7 и 8. С января по август нынешнего года здесь проводились аварийно-восстановительные работы, участок действовал в режиме испытаний. "Эти работы будут продолжены, - отметили в пресс-службе, - планируется начать серьезные инженерные изыскания и по их результатам разработать проект реконструкции канала в Тушино".
Как ранее сообщали в стройкомплексе столицы, гигантский щит "Победа" изготовлен в Китае. Перед отправкой в Москву он прошел техническую проверку российских и китайских специалистов. Ему предстоит построить двухпутный тоннель Большой кольцевой линии метро "Нагатинский Затон" - "Кленовый бульвар". К слову, он станет третьим по счету 10-метровым щитом, который работает на строительстве столичной подземки.
Подготовила Ирина Огилько