Вандал повредил скульптуру на станции московского метро "Римская"

Вандал на станции метро "Римская" нанес ущерб скульптуре "Мадонна с младенцем". Полицейские задержали злоумышленника, а на станции уже начались реставрационные работы. Об этом сообщает пресс-служба московского метрополитена.

Инцидент произошел 30 октября. Отмечается, что вандал отбил грудь у одного из персонажей композиции Мадонны. Работники метрополитена приняли меры для частичного восстановления скульптуры, в настоящее время в районе поврежденного участка сделана драпировка. Ожидается, что для полного восстановления потребуется длительное время.

Скульптуры, установленные на станции метро "Римская", включая "Мадонну", в середине 1990-х годов выполнил Леонид Берлин. За монументально-декоративное оформление станции скульптор стал лауреатом премии Москвы в области литературы и искусства.