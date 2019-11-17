Станислав Черчесов: Хотели сыграть "от себя" против команды уровня Бельгии

Что сегодня произошло? Позволили сборной Бельгии забить четыре легких мяча…

Станислав Черчесов: Абсолютно согласен. Мы знали, как играет сборная Бельгии. В первом матче первый гол они нам тоже с быстрой атаки забили. Они очень здорово выходят в быструю атаку. Мы это знали. Другое дело, что сегодня не хотели отсиживаться, нам требовалось побеждать со счетом 2:0, чтобы занять первое место в группе. Очень хотели сыграть с такой командой на встречных курсах, чтобы до конца понять, на что мы из себя представляем, играя от себя с командой такого уровня. Ваш коллега у меня уже спрашивал, быть может, стоило больше играть от обороны в пять-семь защитников. Но была определенная ситуация, которую мы оценили определенным образом, и хотели так сыграть. А на чемпионате мира после матча с испанцами нас критиковали, что мы встали в обороне и никуда не выбегали. Теперь критикуют, что мы много атакуем. Но просто тогда была одна задача, теперь другая. Возможно, если бы турнирная ситуация была иная, тактика была бы тоже другая. Но, естественно, команда такого уровня, как Бельгия, нашими ошибками воспользовалась. Если отталкиваться чисто от статистики, около их ворот мы были намного чаще, но извлекли намного меньше. Уровень их мастерства позволял им пользоваться зонами, которые у нас появлялись, и нам забивать.

Вы никогда никого не критикуете персонально, но, можете рассказать, много ли игроков получат от вас в раздевалке нагоняй?

Станислав Черчесов: Понятно, что счет на табло, и все знают, кто что не сделал. От меня игрокам нужна не критика или наставления. Им нужна конкретная подсказка, что нужно сделать, чтобы быть лучше. Все знают, что произошло, но немногие знают, как это исправить.

Этот матч был еще и подготовкой питерских болельщиков и питерского стадиона к предстоящему Евро-2020. Вам понравилось?

Станислав Черчесов: Во-первых, мы не первый раз здесь играем, и атмосфера в Петербурге всегда прекрасная. И на Кубке конфедераций тут играли, и на чемпионате мира. Мы с удовольствием играем в Санкт-Петербурге.

Сегодня вы владели мячом больше, чем Бельгия. Даже французы, в победном матче с бельгийцами на ЧМ-2018, уступили им в этом компоненте. Так как лучше играть с Бельгией? Отдавая мяч или забирая его?

Станислав Черчесов: Судя по всему, мы и на Евро-2020 будем в группе играть против Бельгии. И если я вам сейчас все расскажу, то вам все будет понятно. Ну а лучше против них вообще не играть.

Что вы вынесли для себя из сегодняшнего эксперимента?

Станислав Черчесов: Я бы не назвал это экспериментом. Ситуация подсказывала, что нам надо выиграть, чтобы занять первое место. Мы шли на риск. С командами определенного уровня, кстати, мы играли много до чемпионата мира и почти всегда проигрывали. Значит надо находить другие аргументы. Во-первых, готовность. Считаю, что мы опять недобрали в этом плане сейчас до определенного уровня.

Показалось, что партнеры недостаточно доверяли Зелимхану Бакаеву, вышедшему на замену. Это так?

Станислав Черчесов: Не думаю, что это так. Бакаев вышел активно. Наоборот, слева было много действий.

За счет чего сборная России прибавит до Евро-2020, чтобы стать чемпионом Европы, как вы до этого говорили?

Станислав Черчесов: Я могу ответить только за то, что я сказал. А каждый поймет опять по-своему. Еще раз повторю, что уже говорю. Есть чемпионат Европы, куда все приедут играть. Мы одна из тех команд, которые хотят приехать, проявить себя и побороться за Кубок. Я так сказал. А что будет через несколько месяцев, никто не знает. Чемпионат России продолжается. Будет большой зимний перерыв. Кто-то будет в одном состоянии, кто-то в другом. Самое главное, 30 ноября в Бухаресте будет жеребьевка, после которой у нас будут конкретные соперники. Под них надо строить команду и игроков подбирать.

Накануне президент РФС Александр Дюков объявил, что у вас на столе новый контракт. На какой стадии находится его рассмотрение?

Станислав Черчесов: Мой контракт лежит не на столе, а у меня дома. Там есть определенные пункты, которые дают право автоматической пролонгации. Когда что-то появится, я вам скажу. Единственное, что там надо поменять, это его срок окончания. Он заканчивается летом. А чемпионат мира перенесли на зиму. Вот такой нюанс. Все остальное прописано давно. И я бы не хотел впредь отвечать на этот вопрос. Я не большой любитель документов.

Можно сказать, что после неудачной игры с Бельгией сборная оторвется на Сан-Марино?

Станислав Черчесов: Банальности не хотелось говорить, но скажу. Игра закончилась. Будет ужин, завтра у нас тренировка, вылет. Со стороны кажется, что все спокойно и легко. Если скажу, что Сан-Марино такого же уровня, как Бельгия, это будет неправдой. Но к каждому сопернику нужно готовиться отдельно, чем мы и будем заниматься.