Сборная России разгромно уступила Бельгии

Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4 в своем последнем домашнем матче отбора Евро-2020, состоявшемся в Санкт-Петербурге.

Даже с поправкой на питерский климат день игры выдался особенно хмурым. Собственно дня как такового и не было: казалось, что сумерки спустились на город уже с утра. Питерский сплин на улицах разгоняли разве что жизнерадостные группки бельгийских болельщиков, которых было легко идентифицировать по красным шапкам-ушанкам и бодрым песням.

Но все-таки не просто так сборная России решила провести статусный матч именно в Санкт-Петербурге. Как заметил на предматчевой пресс-конференции главный тренер российской команды Станислав Черчесов, крыша, которой оснащен местный стадион, позволяет в любое время года не думать ни о холодной погоде, ни о промозглом дожде. И сегодня был как раз тот самый случай.

Понятно, что на такой арене комфортно не только футболистам, но и болельщикам, выкупившим все билеты задолго до игры. Люди торопливо выходили из близлежащий станций и старались как можно быстрее преодолеть путь до теплого стадиона. Там по периметру чаши коротать время пришедшим помогали активности, устроенные Российским футбольным союзом, а непосредственно на трибунах болельщиков развлекал симфонический оркестр, исполнявший хиты группы "Кино". Получилось величественно и со вкусом.

Но самое главное было впереди. Когда команды выходили на поле, болельщики достали заготовленные для них флаги, и стадион превратился в гигантский триколор. А то, с каким ревом трибуны встречали игроков российской сборной, лишний раз подтвердило, что придуманный организаторами специально к матчу слоган "наши парни" - нынче для страны не пустой звук.

Несмотря на то, что обе команды досрочно гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата Европы, у этого матча была и турнирная интрига. Победа со счетом 2:0 или с разницей больше, чем в три мяча, позволяла подопечным Станислава Черчесова не просто сравняться с бельгийцами по набранным очкам, но и опередить их по дополнительным показателям.

Увы, заранее было ясно, что на такой важный матч хозяева свой сильнейший состав выставить не смогут. Главной потерей у наших стал полузащитник "Монако" Александр Головин, из-за повреждения не попавший даже в заявку. Его место занял Алексей Миранчук из "Локомотива". Впрочем, и бельгийцы приехали не в оптимальной конфигурации. "Красные дьяволы" лишились из-за травм ряда ведущих игроков обороны, что могло послужить для россиян некоторым поводом для оптимизма. Напомним, за восемь матчей отбора Бельгия пропустила лишь однажды.

На первых минутах проблемы в защите гостей давали о себе знать. Нашим удавались проникающие передачи по флангам, после одной из которых Юрий Жирков навесил в центр штрафной, а капитан команды Артем Дзюба пробил рядом со штангой. Впервые в позиционную атаку соперник вышел только на 12-й минуте, и довольно-таки безрезультатно. Оказалось, что бельгийцы просто не форсировали события. Стоило им переключить скорости, и хозяевам стало тяжело. Первый звоночек прозвучал на 18-й минуте, когда Дрис Мертенс и Ромелу Лукаку чудом не затолкали мяч из пределов вратарской - выручил Гилерме. А вот с классным ударом в "девятку" от Торгана Азара вратарь уже не справился - 0:1.

В ответ россияне пошли вперед, но игра к этому моменту у наших как-то разладилась. А бельгийцы, наоборот, вдохновленные забитым мячом, продолжали нагнетать. И забили еще раз. На 33-й минуте подопечные Станислава Черчесова снова слишком много позволили сопернику в центральной зоне. В итоге розыгрыш и мощнейший удар старшего Азара, Эдена, практически по центру - 2:0.

Но и это было не все. На 40-й минуте сборная России оказалась уже в глубоком нокдауне. Очередной ошибкой хозяев воспользовался Кевин де Брюйне, убежавший к воротам Гилерме почти с центра поля: сам бить он не стал, скинув мяч Азару-старшему - 3:0. Шокированные трибуны от такого развития событий просто притихли, даже не став свистеть. Не унимался только фан-сектор, располагавшийся в первом тайме за воротами Тибо Куртуа.

Второй тайм начался с атак отдышавшихся россиян. Причем основная опасность по-прежнему исходила от 36-летнего Юрия Жиркова. На 47-й минуте он на замахе убрал бельгийского защитника и уже простреливал на дальнюю штангу, однако кто-то из оборонцев успел подставить ногу. Жаль, что у Юрия, судя по всему, возникли какие-то проблемы со здоровьем. На 50-й минуте самый активный игрок россиян уступил место на поле Зелимхану Бакаеву.

"Красные дьяволы" между тем, тоже не собирались довольствоваться только тем, что было достигнуто в первом тайме. На 49-й из убойной позиции бил Мертенс, но прямо в Гилерме.

Не дождавшись красоты от сборной России к исходу часа, болельщики устроили ее сами. На 60-й минуте арена запестрила зажженными фонариками с мобильных телефонов. На крутых трибунах питерского стадиона выглядело это завораживающе. Хозяева, тем временем, старались, как могли, но создавать хотя бы подобие угрозы у чужих ворот удавалось с трудом. На 71-й минуте Ионов подал с самой лицевой, Куртуа не дотянулся до мяча, а Дзюба просто не поверил, что может его достать.

Зато у соперника все получалось легко и непринужденно. На 73-й минуте на дальний удар решился Лукаку: выстрел получился неожиданно мощным для Гилерме - 4:0.

В этой ситуации один из главных положительных моментов заключался в том, что наши не бросили играть. И на 81-й минуте даже "размочили" счет. После подачи углового Георгий Джикия оказался первым на отскоке - 1:4. В концовке бельгийцы, у которых мотивация была уже не такой, как в самом начале встречи, позволили сопернику провести еще несколько острых атак. Но счет уже больше не менялся.

Благодаря этой победе сборная Бельгии гарантировала себе первое место в группе "I", а подопечные Станислава Черчесова станут в ней вторыми вне зависимости от результата заключительного матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино, намеченного на 19 ноября.