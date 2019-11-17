Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек

На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, гражданскую панихиду и отпевание не дожившей считанных дней до шестилетия девочки помимо родственников посетили односельчане, волонтеры, принимавшие участие в ее поисках, воспитатели детского сада, куда ходила девочка и ее младший брат. У ворот дома, где проживала погибшая, неравнодушные люди организовали импровизированный мемориал, разместив там цветы и игрушки.

Некоторые пришедшие проститься с ребенком весьма резко высказались по адресу матери девочки. Ряд женщин обвинили ту в жестокости, чем мотивировали неуместность ее присутствия на церемонии прощания с родным ребенком.

Прибывшие на место похорон сотрудники полиции не допустили беспорядков. После погребения родственники девочки ушли с кладбища в сопровождении охраны.

Как ранее сообщала "РГ", отчим убитой девочки сознался в ее убийстве и показал место, где засыпал уже мертвую малышку землей. Крымский детский омбудсмен Ирина Клюева заявила об инициированной ею проверке служб опеки и попечительства, поскольку, несмотря на напряженные отношения между девочкой и отчимом, те не поставили семью на учет.