Новости

Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек 18:31
ЛНР: Украинские силовики вывесили на позициях флаги США 18:25
"Ростов" проиграл "Краснодару" в дебютном матче Мамаева 18:15
В Мюнхене с молотка пойдет цилиндр Гитлера 18:09
Названа дата передачи Украине задержанных военных кораблей 18:07
В Японии становится меньше бабочек и зайцев 18:06
Вандал повредил скульптуру на станции московского метро "Римская" 18:04
Дебютный клип Михаила Галустяна собрал почти два миллиона просмотров 18:00
Николас Кейдж сыграет двух Николасов Кейджей в фильме о Николасе Кейдже 17:33
Ушаков: Встреча "нормандской четверки" может состояться в этом году 17:31
В ФТР подтвердили, что Медведев не сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса 17:15
Найден новый способ борьбы с алкогольным поражением печени 17:13
Умер актер, продюсер и сценарист Бранко Лустиг 16:58
Стала известна стоимость билетов в зоне "Пригород" на МЦД 16:48
Сильный туман ожидается ночью в столичном регионе 16:43
Названы самые популярные кросс-версии автомобилей в России 16:40
В перезапуске мультфильма "Ну, погоди!" появятся новые герои 16:29
В ДТП под Пермью погибли три человека 16:12
Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса 16:11
Кремль: В РФ и КНР против вмешательства во внутренние дела стран извне 16:10
В Мытищах водитель зарезал пешехода 16:08
Названы простые продукты для избавления от боли в горле 16:06
Самый дорогой корабль в истории британского флота прибыл на базу 16:04
В Иране в ходе манифестаций задержаны не менее 40 человек 15:59
В Астрахани балкон пятиэтажки обрушился вместе с людьми 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
17.11.2019 18:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, гражданскую панихиду и отпевание не дожившей считанных дней до шестилетия девочки помимо родственников посетили односельчане, волонтеры, принимавшие участие в ее поисках, воспитатели детского сада, куда ходила девочка и ее младший брат. У ворот дома, где проживала погибшая, неравнодушные люди организовали импровизированный мемориал, разместив там цветы и игрушки.

Фото: Следственный комитет РФ по Республике Крым
В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Некоторые пришедшие проститься с ребенком весьма резко высказались по адресу матери девочки. Ряд женщин обвинили ту в жестокости, чем мотивировали неуместность ее присутствия на церемонии прощания с родным ребенком.

Прибывшие на место похорон сотрудники полиции не допустили беспорядков. После погребения родственники девочки ушли с кладбища в сопровождении охраны.

Как ранее сообщала "РГ", отчим убитой девочки сознался в ее убийстве и показал место, где засыпал уже мертвую малышку землей. Крымский детский омбудсмен Ирина Клюева заявила об инициированной ею проверке служб опеки и попечительства, поскольку, несмотря на напряженные отношения между девочкой и отчимом, те не поставили семью на учет.

Общество Утраты Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль: В РФ и КНР против вмешательства во внутренние дела стран извне
Французские СМИ отметили достижения России в отказе от доллара
В Совфеде и Госдуме поприветствовали передачу Киеву военных кораблей
Власти Украины аннулировали ограничения на рост стоимости отопления
Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы