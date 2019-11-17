Сервисы совместных поездок узаконят

Минтранс разработал законопроект о карпулинге - совместном использовании автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков. Пассажир в плюсе, потому что это дешевле,чем такси, водитель тоже в плюсе, так как все равно едет в ту сторону.

Сейчас никакими законами такие перевозки не регламентируются, поэтому и претензии в случае оказания некачественной услуги предъявить некому. Опираясь на зарубежный опыт, предлагается ограничить величину компенсации, которую получает водитель. Ее размер не сможет превышать предельный порог, установленный правительством. Использовать для карпулинга можно будет только транспортные средства категории М1 (легковые автомобили для перевозки пассажиров и имеющие помимо места водителя не более восьми мест). Также будет ограничено количество поездок на одном и том же транспортном средстве в течение суток. Например, если поездка не превышает 100 км, то водитель сможет пару раз в день проехать с пассажирами по нужному маршруту. Если водитель собрался проехать до 500 км, то сможет он сделать это только раз в день. А если свыше 500 км, то раз в три дня.

Водитель сможет получать деньги от пассажиров только безналичным способом. Это "позволит организовать соответствующий контроль и минимизировать возможность водителей превышать установленный предельный размер оплаты", считают в минтрансе. Будут предъявляться и другие требования - как к самим водителям (например, наличие стажа вождения не менее двух лет), так и к машине (прохождение регулярного техосмотра). Транспортное средство водителя должно быть зарегистрировано на территории России.

Законопроект устанавливает, что агрегатор карпулинга заключает соглашение об информационном взаимодействии с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Оно предусматривает обмен информацией для проведения проверок участников карпулинга. В то же время директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин отмечает, что пока непонятно, кто и как будет контролировать агрегаторы карпулинга. И как понять, что в конкретной машине едут случайные попутчики, которые платят водителю за поездку, а не компания друзей? Предъявить водителю требования инспекторы ГИБДД смогут только при нарушении ПДД. Пока слабо проработан и вопрос с безопасностью пассажиров, считает Блинкин.

"Есть два разных вида совместных поездок. Под карпулингом в мире подразумевается совместная кооперация. Это, например, когда соседи каждый день ездят в одном направлении на работу и договариваются использовать не пять машин, а одну. Экономят деньги на бензин, обслуживание, парковку. Такая кооперация не облагается налогами. Более того, местные власти еще и приоритет дают таким машинам, разрешая им ездить по определенным выделенным полосам. А вот сервисы типа BlaBlaCar - это уже европейское изобретение. Это так называемый райдшеринг - когда люди находят случайных попутчиков через определенные сервисы. Такие сервисы во всем мире жестко контролируются, в том числе и с точки зрения налогового законодательства", - подчеркивает Блинкин.