Jeep увеличит спонсорские выплаты "Ювентусу". В сезонах-2019/20 и 2020/21 туринцы получат 42 миллиона евро, а не 17 - прибавка составит 25 миллионов. "РГ" решила выяснить, сколько автомобильные компании тратят на футбольные клубы.

Главная причина такой щедрости Jeep, как объясняется в пресс-релизе, успешное выступление команды и повышение узнаваемости бренда на глобальном уровне. Также "Ювентус" может получить определенную сумму в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Jeep перечислил туринцам 17 млн евро в виде фиксированной суммы, еще 3 млн в виде бонусов и 1 млн - на автомобили. Контракт между автокомпанией и футбольным клубом действует до 2021 года, но нет сомнений, что соглашение продлят. Дело в том, что и Jeep, и "Ювентус" принадлежат одним владельцам, а именно семье Аньелли.

Интересно, что по условиям договора игроки и руководство итальянского клуба обязаны перемещаться на продукции своего титульного спонсора. Кстати, от этих правил "бело-черные" не отошли и в Москве, где недавно играли со столичным "Локомотивом".

Устойчивые финансовые возможности позволяют туринцам совершать громкие трансферы. В июне 2018 года за 112 миллионов евро из мадридского "Реала" в итальянский клуб перешел Криштиану Роналду. Зарплата знаменитого португальца составила 30 млн евро в год, а сам контракт действует до лета 2022 года. В первый же день после покупки Роналду клуб продал 520 тысяч футболок с его фамилией. Неплохой результат!

За последние четыре года "Ювентус" дважды играл в финале Лиги чемпионов, появление в команде одного из самых великих футболистов современности должно помочь туринцам наконец выиграть главный клубный турнир Европы. Иначе зачем такие вложения?

Но не только один Jeep вкладывает большие деньги в футбол - желающих из числа автобрендов инвестировать в самую популярную игру с мячом хватает и без него.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Например, Volkswagen спонсирует немецкий "Вольфсбург", который благодаря такой поддержке даже выигрывал Бундеслигу. Сколько сейчас тратит концерн на "волков", не сообщается, но 2011 году журналисты Süddeutsche Zeitung выяснили, что концерн выделил на содержание "Вольфсбурга" чуть более 100 млн евро. С тех пор вряд ли эта сумма сильно сократилась.

"Баварию" много лет поддерживает Audi, но в 2025 году мюнхенцы должны подписать жирный контракт с BMW.

По данным СМИ, самый титулованный клуб Германии будет получать 20 млн евро ежегодно, а само соглашение принесет "Баварии" астрономические 800 млн евро.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Бренд американского гиганта General Motors (GM) - Chevrolet - является титульным спонсором "Манчестер Юнайтед" с 2014 года. GM заплатила за шесть лет рекламы (и два года партнерства - 2012-2013 годы) 450 млн фунтов.

Правда, вполне возможно, что концерн не продлит соглашение - холдинг не устраивают нынешние результаты клуба (МЮ за это время и хоть выигрывал Лигу Европы, неудачно выступает в чемпионате Англии и в Лиге чемпионов, которые ценятся куда больше).

А что в России? Спонсорами клубов РПЛ куда чаще выступают нефтегазовые компании, чем автомобильные. Но у любого правила есть исключения. Так, эмблема Hyundai красуется на футболках игроков ЦСКА, а у болельщиков москвичей есть возможность бесплатно парковать машины марки Hyundai на всех домашних матчах команды. Сколько корейцы платят армейцам за этот договор - не сообщается. Но, конечно, будь уверены, что цифры в разы меньше, чем на Западе.