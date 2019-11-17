В Париже в юбилейную "желтую субботу" задержано свыше 150 манифестантов

Для "желтых жилетов" - протестного движения, возникшего ровно год назад, - было делом чести в этот 53-й по счету день единых действий показать, что есть еще порох в пороховницах.

Поэтому накануне "желтого" юбилея социальные сети были переполнены призывами к "жилетам" массово принять участие в манифестациях. Конечно, прежних масштабов, когда на улицы выходили по 100-150 тысяч и более того протестующих, достичь не удалось. Тем не менее, как сообщило местное МВД, в эту субботу по всей стране протестовали 28 тысяч человек, из них 4700 - в Париже.

Ожидалось, что активисты движения постараются проникнуть на Елисейские поля, с которыми связаны самые бурные события конца прошлого и начало этого годов. Однако на знаковую магистраль никому из них попасть не удалось. Как и в предыдущие месяцы, она была объявлена властями зоной, где запрещено проводить какие-либо акции, и охранялась усиленными отрядами сил правопорядка. Тех, кто пытался проникнуть на Елисейские поля, задерживали и выписывали штрафы.

Главные же события разыгрались на юго-востоке французской столицы в районе площади Италии. Именно оттуда должно было стартовать главное шествие в сторону Северного вокзала. Однако оно так и не состоялось. Дело в том, что в ряды "жилетов" внедрились, как это не раз бывало в прошлом, парни из экстремистского "черного блока" и левацких группировок. По подсчетам префектуры полиции, их было от двух до трех сотен. Эти "профессионалы хаоса" сразу же стали провоцировать полицейских. Подожгли несколько машин, с десяток электросамокатов, мусорные баки, разбили витрину отделения банка и стеклянные двери крупного торгового центра Italie-2, выходящего фасадом на площадь. Полицейских же стали забрасывать булыжниками, бутылками. Те ответили водометом, гранатами со слезоточивым газом, и площадь погрузилась в его клубы, смешанные с черным дымом от горящих автомобилей.

Понятно, что ни о каком шествии, уже не могло быть речи, и оно было отменено, как указано в коммюнике парижской префектуры полиции, "из-за бесчинств и насильственных действий со стороны манифестантов". Стычки продолжались несколько часов. В итоге полторы сотни митинговавших были задержаны, а остальных стали группами выпускать через коридор из полицейских.

Площадь Италии была не единственным местом стычек между манифестантами и полицией. Они также, правда, с меньшей интенсивностью проходили на площади Бастилии, а совсем под вечер в самом центре Парижа - в квартале Лез-Аль и неподалеку от улицы Ривали. Добрались даже до острова Сите, где находится столичная префектура полиции, и перевернули служебный автомобиль, припаркованный поблизости.

Всего же во Франции в этот день было проведено около 270 протестных акций в ряде многих городах страны, таких как Марсель, Нант, Тулуза, Лилль.

Многие французы, откровенно говоря, устали от "желтой лихорадки" и считают, что протестные акции "жилетов" пора сворачивать. Так думают 63 процента опрошенных социологической службой Elabe, которая опубликовала результаты исследования накануне 53-го дня протестов. Правда, при этом 55 процентов граждан полагают, что их выступления были не напрасными, а требования социально-экономического порядка вполне оправданными.