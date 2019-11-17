Зампред ЦИК: Выборы в Беларуси прошли без существенных нарушений

Выборы в нижнюю палату Национального собрания Беларуси прошли без серьезных нарушений, заявил замглавы Центризбиркома России Николай Булаев, который находится в республике в составе миссии наблюдателей.

"Мы пообщались активно с избирателями и с членами избирательных комиссий участковых и окружных​​​. И мы подчеркиваем, что все идет в соответствии с законодательством Республики Беларусь, - приводит его слова РИА Новости. - Мы не отметили серьезных нарушений, которые бы повлияли на ход избирательного процесса".

Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси прошли в воскресенье. Детутаты нижней палаты белорусского парламента избираются по мажоритарной системе в 110 округах.

Конкуренция составила в среднем около 5 претендентов на один мандат, всего в выборах участвуют 513 кандидатов. В списки для голосования внесены 6,88 миллиона граждан Беларуси. В республике образовано более 5,83 тысячи участков для голосования. С 12 по 16 ноября прошло досрочное голосование, явка избирателей в ходе которого составила 35,77%.

По данным агентства, для наблюдения за выборами в Беларусь прибыло максимальное за последние десять лет число иностранных наблюдателей - 1029 человек. Это представители международных организаций - СНГ, ПА ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, ШОС, ПАСЕ.

В индивидуальном порядке аккредитацию получили сотрудники ЦИК иностранных государств, в том числе России, которых пригласил белорусский Центризбирком, а также дипломаты и независимые наблюдатели.