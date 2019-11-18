Алексей Варламов, писатель

Я считаю, что принуждать детей заниматься физическим трудом неправильно, нельзя школьников заставлять трудиться. Если они захотят, если действительно у них будет такое желание, если их сумеют убедить, что это здорово, что это классно, когда мы вместе можем кому-то помочь, - одно дело.

Но если это будет приобретать какие-то советские, принудительные формы, скорее всего, вызовет лишь отторжение. Ничего не говорю, в советское время было много хорошего, но вот эта "добровольная" принудиловка, на мой взгляд, не самая лучшая сторона советского образования. И возвращать ее совершенно смысла нет. Если уж что-то заимствовать из советской системы образования, то, как вариант, отменить ЕГЭ, больше внимания уделять гуманитарным предметам, учитывать значение школьного аттестата при поступлении в вузы и так далее, здесь было много разумного, с моей точки зрения, но не то, что касается общественной работы (пионерской, комсомольской, трудовой).

Тем более если такая работа в наши дни примет, не дай бог, форму кампанейщины, которая распространится на всю страну и станет каким-то пунктом, по которому директора школ должны будут отчитываться: сколько сделано физической работы, каков показатель производительности труда у детей. Если показатель не выполнен, то школа окажется в отстающих, и все происходящее в итоге скажется на детях. Важно, чтобы этого не случилось.

Я считаю, физический труд, помощь в классе и уборка на территории школы должны быть желанием абсолютно честным и искренним. Если дети хотят - конечно, пусть помогают. Тогда их пример можно пропагандировать. К слову, "РГ" на 12-й полосе пишет, что в поселке Филимоново Красноярского края на пришкольном огороде родилась акция: "Протяни руку помощи", где весь урожай ученики раздают одиноким старикам.

Детей, которые добровольно и великодушно помогают, можно приглашать на какие-то ток-шоу, где бы они рассказывали о том, как трудились. Важно, чтобы здесь звучало слово "добровольный", чтобы слово "волонтер" действительно было наполнено своим чистым смыслом, чтобы человека никто не принуждал это делать.

Что касается такого предмета, как "труд" в школе, здесь мне сложно судить. Лично у меня, признаюсь, никаких хороших воспоминаний от этого самого "труда" не было. Мне кажется, ничему нас там толком и не научили. Считаю, уж лучше пусть в школах введут вождение как обязательную дисциплину, толковый был бы предмет. Чтобы ученики смогли в дальнейшем получить права или, по крайней мере, были готовыми к тому, чтобы их получить. Думаю, это действительно пригодится в будущем. А уж дополнительными кружками можно было бы сделать уроки кройки и шитья, обучения столярному делу.