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Мыть полы в классе? Дежурить в столовой? Убирать территорию вокруг школы на субботнике? Все это ученик может делать сегодня только с письменного согласия родителей. Этого требует закон. Однако реальность такова, что многие папы и мамы согласия не дают. "С какой стати мой ребенок должен убирать в классе, если в школе есть штатная уборщица?" - самый типичный аргумент.
Кто должен мыть полы в школе? Этот вопрос почему-то остается одним из самых "горячих". Фото: РИА Новости Кто должен мыть полы в школе? Этот вопрос почему-то остается одним из самых "горячих". Фото: РИА Новости
Кто должен мыть полы в школе? Этот вопрос почему-то остается одним из самых "горячих". Фото: РИА Новости

Так что, современная школа имеет право на трудовое воспитание детей, но - не всех? Школа окончательно погрузилась в сферу предоставления "образовательных услуг"? Надо ли жалеть о том, что на уроках больше не будут шить фартуки и сколачивают табуретки? И как все-таки учить детей дружить, сопереживать и помогать?.. "Российская газета" узнала, что думают обо всем этом родители и учителя.

Болгарка вместо айфона

Современный урок технологии, а еще вчера - труда: про что он? Про будущую профессию или про то, чему научат делать для дома? В идеале ребенок должен знакомиться с промышленным дизайном, с технологиями цифрового производства, робототехникой, мехатроникой...

На практике ситуация даже в пределах одного региона очень разная.

- Помню, раньше вместо уроков труда у нас были занятия по радиотехнике. Потом - азы информатики. В результате эти часы отняли под технологию. Дети собираются в огромном комплексе. И что? Девочки вяжут. Но только те, кого и до этого научила вязать мама. Мальчики якобы сбивают табуретки. Сами ученики к этому предмету относятся наплевательски. Может, где-то происходит иначе. Говорю, о том, что видела сама, - признается учитель русского языка и литературы Казанского физико-математического лицея N 131 Виктория Куприянова. - Если вводить технологию, то нужно это делать с учетом современных требований. А не пытаться вернуть то, что было 25 лет назад. Надо искать новые методы и, как минимум, знать, чего хотят сами дети.

Алексей Варламов: Принуждать детей заниматься физическим трудом неправильно

А вот в единственной казанской православной гимназии при Духосошественском храме преподает труд отец Сергий. Человек с богатейшим опытом. Служил. Имеет высшее строительное образование. И из тех, про кого говорят: мастер на все руки. В его кабинете есть и электролобзики, и даже фрезерный станок с ЧПУ. Кроме уроков в учебное время, батюшка занимается с ребятами в центре семейного творчества. Мальчишек он зовет сюда вместе с отцами: не так уж часто современные папы мастерят что-то вместе со своими сыновьями.

- Мы на что мотивируем? Вместо последней модели айфона подарите сыну, скажем, болгарку хорошую. Она стоит 4500 рублей, а хватит ее на полжизни, - рассуждает отец Сергий.

Другой подход? Трудно сказать. Но факт остается фактом: на занятиях - аншлаг.

3D-принтер в руки

В нынешнем учебном году по всей стране открылись цифровые "Точки роста". Квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и роботы "прописались" в классах более чем двух тысяч сельских школ.

- Некоторой аппаратуры мы прежде и в глаза не видели. А теперь проходит школьная линейка - можно запустить квадрокоптер и все заснять. Потом смонтировать ролик. Супер! - говорит учитель информатики средней школы поселка Приморск Волгоградской области Любовь Воробьева.

Инновационная концепция преподавания уроков технологии утверждена Минпросвещения. Предполагается, что с пятого по девятый класс школьники будут каждый год знакомиться с 3-4 профессиями. Хочешь стать дизайнером мебели? Молоток и гвозди - в сторону. Проведи расчеты, выбери материал. Пластик? Детали напечатает 3D-принтер.

Бегом на производство

В советское время были учебно-производственные комбинаты. Многие их прекрасно помнят. Здесь четыре часа в неделю старшеклассники приобретали рабочие навыки: токаря, автослесаря, швеи, санитарки, машинистки и т.д. Полученная еще в школе рабочая квалификация, да еще подкрепленная официальным документом - свидетельством, помогла встать на ноги не одному выпускнику.

Фото: Алена Баталова
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- В 80-е годы я был директором Дмитриевской школы Уфимского района, где мы экспериментально внедряли трудовое обучение, - рассказывает заслуженный учитель Республики Башкортостан Валерий Сидоров. - К примеру, ученицы месяц заменяли доярок и заработали по 300 рублей. Большие по тем временам деньги. В первый год эксперимента мы построили на территории школы теплицу и выручили на продаже урожая 36 тысяч рублей. Столько стоили три автомобиля "Волги"! При этом бесплатно кормили детей и еще платили стипендию отличникам.

Сейчас производственной практики как таковой нет. А те же уроки технологии сократили с двух часов в неделю до одного. Впрочем, многое зависит от местной власти и самой школы. К примеру, в этом году в школе села Миловка Уфимского района Башкирии открылся первый агрокласс. Дети ездят на экскурсии на агропредприятия и опытные хозяйства. Учатся ухаживать за овощами, цветами и животными.

Картошка как урок

Безусловно, сельские школы - это особый разговор. Практически везде дети трудятся на пришкольных участках. И родители, как правило, только "за".

- В основной образовательной программе есть направление "Сельскохозяйственные технологии", на которое отводится 18 часов в год, - рассказывает директор новомалыклинской школы имени М.С. Чернова в Ульяновской области Алсу Хамидуллина. - А летом на учебно-опытном пришкольном участке наши дети выращивают картофель, вишню, смородину, свеклу, злаковые культуры. Это важно для профессионального самоопределения учащегося. Плюс работа в коллективе.

А вот в средней школе поселка Филимоново Канского района Красноярского края работу на пришкольном участке ребята и учителя превратили в акцию "Протяни руку помощи": урожай с десяти соток школьного огорода они раздают одиноким старикам.

- Большинство пап и мам за такое начинание двумя руками, - говорит директор Людмила Палкина. - И не только потому, что в деревне дети с малых лет умеют помогать по хозяйству. Это же такой воспитательный момент!

В школе села Грузенка Балахтинского района Красноярского края, где учатся всего 43 ребенка, вопрос о трудовых обязанностей учеников решается голосованием на родительском собрании. По словам директора Тамары Полежаевой, еще не было случая, чтобы кто-то отказался.

Кто должен мыть полы?

Этот вопрос почему-то остается одним из самых "горячих" для некоторых семей.

- Долгое время в нашем колледже классы убирали уборщицы. А с начала этого года - ребята. И скажу, что учащиеся куда бережнее относятся к поддержанию порядка, который сами наводят, - говорит преподаватель краевого политехнического колледжа в городе Чернушка Пермского края Татьяна Бибикова. - Безусловно, мы соблюдаем закон: письменное согласие есть. И ни один ученик не отказался! Более того, ребята активно участвуют и в работе городских волонтерских отрядов. Проводят "чистые среды": убирают улицы, берега малых рек, места отдыха. Помогают старикам.

В поселке Филимоново на пришкольном огороде родилась акция "Протяни руку помощи": весь урожай ученики раздают одиноким старикам

В том же казанском физматлицее N 131, который не раз входил в сотню лучших школ России, лицеисты тоже без проблем участвуют и в субботниках, и в уборке классов.

- Иногда возмущаются родители: мол, почему мой ребенок должен что-то делать? Зато когда он перестает их слушать, начинает лоботрясничать, сразу прибегают к учителям: "Повлияйте, пожалуйста". Так что госпожа Простакова из "Недоросля" никуда не делась. Расцвела махровым цветом, - говорит учитель-словесник Виктория Куприянова. - Другое дело, что у нас дети с гораздо большим удовольствием участвуют в благотворительных ярмарках, куда приносят вещи, сделанные своими руками. Вырученные деньги идут детским домам. И сами они часто туда ездят, устраивают концерты. Мне кажется, это гораздо полезней для учеников.

Фото: iStock
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Однако есть родители, которые твердо убеждены: школа должна только давать знания. Никаких рабочих нагрузок вне учебного плана. Это принципиальная позиция.

- Считаю положительным тот факт, что сегодня никого из детей не могут насильно заставить работать в классе, в школе. И уж тем более, не гоняют "на картошку" и не заставляют собирать металлолом, как раньше, - считает мама шестиклассницы из Перми Марианна Максутова. - С точки зрения приобщения к труду в этом больше профанации, чем реальной пользы. Если я хочу, чтобы мой ребенок умел что-то делать, я научу его сама. Если посчитаю полезным, чтобы дочь умела копать картошку, тоже покажу как. Но я категорически против, чтобы в школе ее заставляли, например, мыть полы.

Подготовили Ксения Колесникова, Роман Мерзляков, Айгуль Камаева, Олег Корякин, Тимофей Гончарук, Надежда Столярчук, Инесса Суворова, Ирина Штерман

Уроки труда проходят и в детских технопарках "Кванториум". Здесь ребята могут поработать в биолаборатории. Фото: Сергей Куксин
Может ли ребенок трудиться вне уроков?

Ответ - в книге "Учителя и ученики: права и обязанности", вышедшей в серии "Библиотечка "Российской газеты". Автор - зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке, доктор педагогических наук Любовь Духанина.

В книге простым и доступным языком даются разъяснения самых острых вопросов о школьной жизни:

Фото: iStock
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"Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе, но не предусмотрены учебным планом. При этом закон запрещает привлекать обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой.

Однако в последние несколько лет в обществе разгорелась дискуссия о необходимости трудового обучения школьников. Нужно сказать, что указанное положение этому никак не мешает.

Обратите внимание: если школа решит развивать трудовое обучение, то она должна будет включить необходимые мероприятия в образовательную программу. Подчеркнем, что именно школа, поскольку образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность".

Вопрос - ребром

Бюрократический "экстрим"

- Любое действие учителя сейчас сопровождается десятками бумаг, письменным согласием родителей. И это касается не только уборки класса. Хочешь с классом выйти в парк покормить белочек или посадить деревце? Тоже предоставь бумажку. Постоянные анкетирования, ведения портфолио учеников... Половину рабочего времени педагога съедает бумаготворчество, - говорит педагог с 30-летним стажем Светлана Афанасьева из Ульяновска.

И с ней согласно большинство коллег.

- Совместные турпоходы, экскурсии всегда сплачивали ребят, воспитывали дух взаимопомощи, поддержки. Но это раньше можно было собраться классом на раз-два. А сейчас необходимо собрать кучу разрешений, написать план, потом отчет... Само мероприятие займет несколько часов, а "бумажная" часть работы - несколько дней. Гораздо проще не ходить никуда. И если мы хотим вернуть в школы эту важную составляющую воспитательного процесса, необходим механизм "разбюрократизации". Здесь, конечно, есть о чем подумать, - заявил на Байкальском образовательном форуме в Иркутске директор Центра социально-экономического развития школы (Институт образования НИУ ВШЭ) Сергей Косарецкий.

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