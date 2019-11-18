Более 20 анархистов задержаны во время беспорядков в Греции

Полицейские пострадали во время беспорядков в Греции. За медицинской помощью обратились два стража порядка. Все началось утром с ежегодных антиамериканских демонстраций в Экзархии. В них приняли участие около 20 тысяч человек. К посольству США протестующие принесли окровавленный национальный флаг Греции.

В Салониках и Патрах в ход пошли камни и "коктейли Молотова". Против анархистов полиция применила слезоточивый газ. Центральные станции афинского метро приостановили работу, а в ряде районов было перекрыто автомобильное движение.

По данным ТАСС, 20 анархистов были задержаны за участие в столкновениях с полицией, восемь - за то, что пытались пронести бутылки с зажигательной смесью в многоквартирные дома.

Демонстрации в Греции были приурочены к 46-й годовщине восстания студентов афинского Политехнического института. Выступления за свободу и демократию были жестоко подавлены хунтой "черных полковников", поддерживаемых Вашингтоном.