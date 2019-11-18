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Рубрика: В мире

Депутат бундестага: Европе не нужен американский газ

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Европа не нуждается в американском сжиженном газе. Об этом заявил депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной, призвав ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном обещанного пакета мер против компаний-участников проекта "Северный поток - 2".

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Депутат отметил, что необходимо серьезно обдумать, как встречные меры могли бы выглядеть, пишет РИА Новости. По его словам, если США введут санкции, например, против немецких или швейцарских компаний, участвующих в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия могут ответить соответствующими встречными санкциями, которые затронут импорт или товары США. "Нам в Европе не нужен американский СПГ", - подчеркнул Ной.

Напомним, ранее депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" призвали правительство защитить компании ЕС, участвующие в строительстве трубопровода "Северный поток-2", от американских санкций. По их словам, "Северный поток - 2" является "незаменимым элементом энергоснабжения в Германии", а его реализация служит интересам не только ФРГ, но и всей Европы.

Газопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект согласован со всеми странами, через которые пройдет труба.

Бундестаг принял законопроект о поправках по "Северному потоку-2"
В мире Европа Германия В мире США Газопровод "Северный поток-2"
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