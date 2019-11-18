Депутат бундестага: Европе не нужен американский газ

Европа не нуждается в американском сжиженном газе. Об этом заявил депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной, призвав ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном обещанного пакета мер против компаний-участников проекта "Северный поток - 2".

Депутат отметил, что необходимо серьезно обдумать, как встречные меры могли бы выглядеть, пишет РИА Новости. По его словам, если США введут санкции, например, против немецких или швейцарских компаний, участвующих в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия могут ответить соответствующими встречными санкциями, которые затронут импорт или товары США. "Нам в Европе не нужен американский СПГ", - подчеркнул Ной.

Напомним, ранее депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" призвали правительство защитить компании ЕС, участвующие в строительстве трубопровода "Северный поток-2", от американских санкций. По их словам, "Северный поток - 2" является "незаменимым элементом энергоснабжения в Германии", а его реализация служит интересам не только ФРГ, но и всей Европы.

Газопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект согласован со всеми странами, через которые пройдет труба.