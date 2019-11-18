Эксперты составили рейтинг агрегаторов такси

Около трети автомобилей такси возят пассажиров без разрешений. Почти у 40 процентов нет колпаков и шашечек. Примерно каждая восьмая машина нарушает требование к цвету (белый или желтый).

"Шашечки" и спеццвета не всегда гарантия того, что такси легальное. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

К такому выводу пришли в "Транспортной ассоциации московской агломерации" (Ассоциация ТАМА, один из учредителей - "Мосгортранс") по итогам исследования работы онлайн-сервисов заказа такси. Оно проведено в рамках мониторинга таксомоторных перевозок, о котором Московская торгово-промышленная палата (МТПП) и агрегаторы такси договорились летом 2019 года.

Исследование основано на "контрольных закупках" услуг 8 крупнейших участников рынка. Заказы размещались через мобильные приложения сервисов. Проверка наличия или отсутствия разрешения проводилась на основании сведений из официального реестра на сайте правительства Москвы. В выборку попали 250 автомобилей такси, работающих в столице.

"Лидером" по доле машин, работающих без разрешения, по результатам исследования стал агрегатор "Максим" (93,5%), на втором месте "Ситимобил" (38,7%), на третьем - "Индрайвер" (37,5%). Минимум машин без разрешений обнаружен у "Яндекс.Такси" (6,3%) и Uber (3,1%). Отсутствием колпаков и шашечек больше всего грешат машины сервиса "Максим" (96% по обоим параметрам), "Индрайвер" и "Ситимобил".

Напротив, лучше всего дела обстоят у автомобилей Uber (9,4%), "Яндекс.Такси" и "Таксовичкоф".

Требования к цвету чаще всего игнорируют такси, работающие с сервисом "Максим". Минимум поводов для нареканий у автомобилей "Яндекс.Такси", Uber, "Везет" и "Ситимобил".

"Российская газета" попросила компании прокомментировать результаты исследования.

В пресс-службе сервиса "Максим" заявили, что они некорректны. Выборка в 250 машин не репрезентативна, к тому же авторы не указали количество автомобилей, заказанных в каждом сервисе, сказал представитель компании. Чтобы увидеть действительно объективную картину, нужно смотреть данные в целом по стране, а не только в Москве, подчеркнул он.

"В каждом городе, где мы представлены, в том числе и в Москве, абсолютно у каждого водителя такси есть разрешение", - заявил "РГ" Илья Байко, операционный директор "Таксовичкоф". То, что в ходе исследования все-таки были обнаружены автомобили, перевозящие пассажиров без разрешения, по его словам, объясняется недобросовестностью партнеров сервиса, которые принимают заказ под брендом "Таксовичкоф" и отдают водителям, у которых нет лицензий. "Мы проводим проверки наших партнеров и будем еще тщательней их проверять на наличие разрешений", - пообещал Байко.

Остальные сервисы такси комментариев по исследованию не предоставили.