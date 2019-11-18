Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников сообщил, что ГИБДД не возражает против идеи выдавать права в 17 лет - в том случае, если несовершеннолетний прошел серьезное обучение.

"Очень много суждений "за" и "против", 17 лет ребенку, в принципе, возможно сдать на право управления экзамен . Но получать водительское удостоверение он имеет право в 18 лет, - рассказал Михаил Черников на Всероссийском форуме юных инспекторов движения. - Это обсуждение продолжается. Ребятишки, конечно же, поддерживают, чтоб в 17 лет они все-таки получали право управления... Я думаю, надо поддержать ребятишек. Мы пообсуждаем еще, это не окончательное решение. Но хотелось бы, чтобы наши ЮИДовцы имели реальную возможность получить вот такой бонус".

Как передает РИА Новости, по его словам, идея ведомства заключается в том, чтобы ребенок не три месяца изучал Правила дорожного движения и вождение, а гораздо дольше. Например, до 14 лет в движении ЮИД, а после - в юношеских автомобильных школах.

В целом ГИБДД рассчитывает к 2024 году привлечь до 500 тысяч юных инспекторов дорожного движения. При этом глава ГАИ подтвердил, что госавтоинспекция в ближайшее время не планирует вносить кардинальных изменений в Правила дорожного движения, чтобы не путать водителей.

Также Михаил Черников вчера отметил, что с 2009 года удалось снизить в два раза смертность на дорогах. Россия большая страна, поэтому аварий происходит объективно больше, чем в меньших государствах. Но принимаются серьезные меры для безопасности на дорогах.