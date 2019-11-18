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18.11.2019 23:55
Рубрика: Внутренняя политика

Разрешат порулить

ГИБДД поддерживает идею выдавать права с 17 лет
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 260 (8018)
Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников сообщил, что ГИБДД не возражает против идеи выдавать права в 17 лет - в том случае, если несовершеннолетний прошел серьезное обучение.

"Очень много суждений "за" и "против", 17 лет ребенку, в принципе, возможно сдать на право управления экзамен . Но получать водительское удостоверение он имеет право в 18 лет, - рассказал Михаил Черников на Всероссийском форуме юных инспекторов движения. - Это обсуждение продолжается. Ребятишки, конечно же, поддерживают, чтоб в 17 лет они все-таки получали право управления... Я думаю, надо поддержать ребятишек. Мы пообсуждаем еще, это не окончательное решение. Но хотелось бы, чтобы наши ЮИДовцы имели реальную возможность получить вот такой бонус".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
ГИБДД не планирует в ближайшие два года пересматривать ПДД

Как передает РИА Новости, по его словам, идея ведомства заключается в том, чтобы ребенок не три месяца изучал Правила дорожного движения и вождение, а гораздо дольше. Например, до 14 лет в движении ЮИД, а после - в юношеских автомобильных школах.

В целом ГИБДД рассчитывает к 2024 году привлечь до 500 тысяч юных инспекторов дорожного движения. При этом глава ГАИ подтвердил, что госавтоинспекция в ближайшее время не планирует вносить кардинальных изменений в Правила дорожного движения, чтобы не путать водителей.

Также Михаил Черников вчера отметил, что с 2009 года удалось снизить в два раза смертность на дорогах. Россия большая страна, поэтому аварий происходит объективно больше, чем в меньших государствах. Но принимаются серьезные меры для безопасности на дорогах.