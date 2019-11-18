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18.11.2019 10:29
Рубрика: Экономика

Минздрав обсудит предложения о сокращении времени продажи алкоголя

Текст: Екатерина Шохина
Минздрав России рассматривает предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ) о сокращении времени продажи алкоголя на час, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ОНФ предлагает внести поправки в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…", которые запретят продавать алкоголь с 22:00 до 8:00. Сейчас продажа алкоголя начинается в 8:00 и заканчивается в 23:00. При этом некоторые регионы используют более жесткие ограничения. Например, в Санкт-Петербурге можно купить спиртные напитки с 11:00 до 22:00, а в Чечне разрешено продавать крепкий алкоголь только с 8:00 до 10:00.

В Минздраве рассказали о снижении смертности от алкоголизма

В министерстве отмечают, что применение ограничительных мер зарекомендовало себя действенной мерой по снижению потребления алкоголя в России.

Депутат Госдумы и член штаба ОНФ Николай Говорин рассказал газете "Известия", что такие меры помогут сократить количество преступлений и ДТП, которые россияне совершают в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, Минздрав поддерживает такую инициативу.

Экономика Товары и цены Правительство Минздрав Алкоголь и табак Госрегулирование оборота алкоголя
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