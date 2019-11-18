СМИ: Правительству предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил пересмотреть на федеральном уровне правила продажи алкоголя, сократив время его реализации на час - с 23:00 до 22:00. Предполагается, что сокращение времени торговли спиртными напитками будет способствовать снижению числа преступлений и ДТП, а также общего уровня употребления алкоголя.

Об этом в понедельник сообщила газета "Известия", ссылаясь на письма ОНФ, направленные в правительство, Минздрав, Минтруд и другие ведомства. Член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин сообщил изданию, что данное предложение сейчас обсуждается в нижней палате парламента. Пока решения по этому вопросу нет, однако в Минздраве инициативу поддерживают.

Сейчас Федеральный закон разрешает продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 по местному времени. При этом власти регионов имеют право вводить дополнительные ограничения. В России федеральные нормативы используют 22 субъекта, среди которых - Москва, Пермский край, Челябинская, Ярославская области. В других субъектах РФ действуют более жесткие нормы реализации алкоголя, пишет ТАСС.

Так, в магазинах Калининграда решили сократить время продажи спиртных напитков. Теперь их можно будет купить только с 11 до 21 часа. Кроме того, поддержаны предложения запретить продажу алкоголя в дни праздников: на Рождество Христово, в Международный день защиты детей, День знаний и День молодежи. Соответствующие изменения в закон "О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области" вступят в силу после подписания губернатором.