Парламент Грузии возобновил работу после разгона демонстрантов

Парламент Грузии возобновил работу после разгона акции протеста, устроенной у его стен. Как передают местные СМИ, на площади осталось лишь несколько десятков митингующих. Полиция оттеснила демонстрантов от здания и открыла для проезда проспект Руставели, ранее заблокированный протестующими.

Спикер парламента Арчил Талаквадзе поблагодарил всех сотрудников МВД, принимавших участие в разгоне утроенной оппозицией акции, за восстановление необходимых условий для нормальной работы законодательного органа. По его словам, для этого понадобилось минимальное вмешательство.

Ранее местные СМИ сообщали для разгона протестующих полиция применила резиновые дубинки и водометы. По данным МВД, в результате было задержано 18 человек - за "неповиновение полиции" и "хулиганство".

Напомним, акцию протеста в Тбилиси спровоцировала неудавшаяся попытка парламента Грузии принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Лишь 101 депутат из 150 поддержал законопроект. При этом для принятия решения нужны голоса минимум 113 парламентариев. Оппозиция вышла на улицы и потребовала проведения внеочередных выборов и назначение переходного правительства.