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18.11.2019 11:16
Рубрика: Дороги

Где в Москве появятся новые "выделенки"

Текст: Сергей Жуков
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на четырех участках столичных дорог. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Например, "выделенка" на площади у Савеловского вокзала уже функционирует. Там недавно обустроили зону для автобусов, поэтому они больше не будут использовать полосу на Малом Савеловском путепроводе, а смогут заезжать на площадь ближе к вокзалу и станции метро.

С 25 ноября новые полосы появятся на улице Красного Маяка, в Проектируемом проезде N5108 и Орликовом переулке.

#дороги