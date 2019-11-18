Где в Москве появятся новые "выделенки"

Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на четырех участках столичных дорог. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Например, "выделенка" на площади у Савеловского вокзала уже функционирует. Там недавно обустроили зону для автобусов, поэтому они больше не будут использовать полосу на Малом Савеловском путепроводе, а смогут заезжать на площадь ближе к вокзалу и станции метро.

С 25 ноября новые полосы появятся на улице Красного Маяка, в Проектируемом проезде N5108 и Орликовом переулке.