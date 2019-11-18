В Москве появятся новые полосы для общественного транспорта

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся еще на четырех участках столичных дорог.

Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, с 25 ноября "выделенки" заработают на улице Красного Маяка - от Кировоградской улицы до дублера Варшавского шоссе, в Орликовом переулке, где кроме двух дневных будет ходить еще и ночной маршрут. Третья пройдет в обе стороны через весь Проектируемый проезд N 5108.

Новая полоса уже появилась на площади Савеловского вокзала, через которую сейчас проезжают автобусы 15-ти городских маршрутов. Там для них недавно обустроили специальную зону и они больше не будут использовать полосу на Малом Савеловском путепроводе, а смогут заезжать на площадь ближе к вокзалу и станции метро.

По словам директора по маркетингу ГК "АвтоСпецЦентр" Алексея Ермилова, после благоустройства у Савеловского вокзала появились новые пешеходные переходы и светофоры, остановочные перроны. "Но это никак не отразилось на дорожной ситуации - автомобилисты на близлежащих улицах простаивают в пробках по 45 минут, - говорит он. - Дополнительная полоса для общественного транспорта поможет разгрузить магистрали. Однако для автомобилистов ничего не изменится: просто с полосы движения исчезнут автобусы". Заторы у вокзала, как считают сами водители, возникают из-за нового светофора. Его установили на месте бывшего нерегулируемого перекрестка. Об этом не раз писала "Российская газета". В пресс-службе Центра организации дорожного движения "РГ" рассказали, чтоситуацию в этом районе мониторят. Если будет необходимо, в работу светофоров внесут коррективы, подчеркнули в ведомтсве.

"Выделенки" заработают на улице Красного Маяка, в Орликовом переулке и Проектируемом проезде №5108

Руководитель интернет-портала "Наш транспорт" Константин Венцлавович предлагает вспомнить, как создавался крупный автобусный хаб у станции метро "Китай-город". Говорит, казалось невероятным завести большое количество маршрутов в самый центр города. "Практика показала: узел успешно функционирует, и автомобили из центра не ушли, - объясняет он. - На площади Савеловского вокзала тоже крупный ТПУ. Он уже в ближайшие дни объединит в себе две линии метро, линию МЦД1, пригородные поезда и аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево. Добавление к этому удобной связи с наземным городским пассажирским транспортом - закономерный и логичный шаг".