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18.11.2019 20:01
Рубрика: Авто

В Подмосковье опубликовали карту проверенных автосервисов

Текст: Ирина Рыбникова

В Московской области появилась интерактивная карта сервисов по ремонту и обслуживанию автомобилей. Ее опубликовали на официальном портале областного правительства.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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На карту попали только те автосервисы, что прошли проверку межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка. Она проверяет мастерские на соответствие требованиям строительного, санитарно-эпидемиологического, пожарного и экологического законодательства.

Пока на карте только 242 автосервиса, гарантирующих работу с соблюдением всех законодательных норм. А всего автомобильных мастерских в Подмосковье - более 2 тысяч. Но проверки продолжаются и карта обязательно будет полниться.