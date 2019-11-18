В Подмосковье опубликовали карту проверенных автосервисов

В Московской области появилась интерактивная карта сервисов по ремонту и обслуживанию автомобилей. Ее опубликовали на официальном портале областного правительства.

На карту попали только те автосервисы, что прошли проверку межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка. Она проверяет мастерские на соответствие требованиям строительного, санитарно-эпидемиологического, пожарного и экологического законодательства.

Пока на карте только 242 автосервиса, гарантирующих работу с соблюдением всех законодательных норм. А всего автомобильных мастерских в Подмосковье - более 2 тысяч. Но проверки продолжаются и карта обязательно будет полниться.