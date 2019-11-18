У Подмосковья - большие планы по строительству платных автомобильных дорог. Как сообщила на общественных слушаниях по бюджету-2020 первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова, концессионных соглашений на строительство платных трасс уже подписано на 29 лет вперед. "Планируется построить целую сеть таких дорог общей протяженностью 53 километра", - заявила она.

По ее словам, один из крупнейших проектов автодорожного строительства, который будет реализован в Подмосковье по частной инициативе, - дорога Виноградово - Болтино - Тарасовка, проходящая по территории Мытищ и Пушкинского округа вдоль одноименных населенных пунктов. Это будет первая платная региональная трасса, она соединит между собой Дмитровское и Ярославское шоссе и обещает стать альтернативой вечно загруженному Осташковскому шоссе.

Срок концессии составляет 15 лет. В этот проект частный инвестор готов вложить более 30 миллиардов рублей, из которых 7,7 миллиарда в виде капитального гранта оплатит Московская область. Завершить строительство планируется в трехлетней перспективе. Четырехполосная трасса протяженностью 16,1 километра пройдет на удалении 4-8 километров от МКАД. На ней построят 4 транспортные развязки и 6 путепроводов и мостов, что позволит развести транспортные потоки, идущие транзитом, с теми, кому нужно съехать в Виноградово, Болтино или Тарасовку. К слову, сейчас в этих населенных пунктах живут 45 тысяч человек, которые ежедневно теряют в пробке на Осташковском шоссе от 30 минут до 2,5 часа. А к 2025 году, по прогнозам экспертов, население вырастет до 57 тысяч. И вопрос транспортной недоступности встанет перед ними очень остро.

Планируется, что по этой платной дороге ежедневно будет проезжать до 39 тысяч автомобилей. Расчетная скорость движения составит 120 километров в час. Ранее называлась и ориентировочная стоимость проезда: 10 рублей за километр или 161 рубль - за всю дорогу. Впрочем, у автомобилистов будет возможность пользоваться лишь ее отдельными участками, для этого предусмотрена установка сразу 5 пунктов взимания платы.

Тем временем

Платным станет проезд и на участке с 33-го по 84-й километр Минского шоссе - одного из самых престижных загородных направлений Подмосковья.Сейчас на этом участке идет реконструкция, которую госкомпания "Автодор" начала этим летом, а закончить обещает в 2021 году. На участке 33-45-й километр будет восемь полос для движения - по четыре в каждом направлении. Из них две полосы - на платной и две полосы - на бесплатной основе. На участке с 45-го по 64-й километр предусмотрено шесть полос - по три полосы в каждом направлении на платной основе. При этом с обеих сторон предполагается создание альтернативных бесплатных двухполосных дублеров с двухсторонним движением на бесплатной основе. На участке 64-84-й километр после реконструкции также будет шесть полос: по три в каждом направлении, движение по ним будет платным. Слева по ходу движения в область будет построен двухполосный дублер с двухсторонним движением для бесплатного проезда.