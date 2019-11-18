Во Владивостоке установили личности стрелявших у ЗАГСа молодоженов

Полицейские установили личности молодоженов, устроивших стрельбу у Первомайского ЗАГСа во Владивостоке, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

Отмечается, что ими оказались 24-летний местный житель и его 22-летняя супруга.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором молодожены, выйдя из задания ЗАГСа, стреляют из похожего на огнестрельное оружие в воздух. Жених из автомата, невеста - из пистолета.

Полиция по факту инцидента начала проверку, во время которой им предстоит установить из какого оружия стреляли, на каком основании его перевозили по городу, а также дать правовую оценку действиям участников происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.