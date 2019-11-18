Фигуристка Алина Загитова вместе со своей собакой снимется в фильме

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вместе со своей собакой Масару снимется в художественном фильме "Пальма" режиссера Александра Домогарова-младшего. Об этом сообщается в официальном сообществе спортсменки в Instagram.

По сюжету фильм будет похож на всемирно известную картину "Хатико: Самый верный друг". Он тоже основан на реальной истории о верной собаке Пальме.

Ее хозяин улетел за границу и был вынужден оставить собаку в аэропорту из-за отсутствия медицинской справки. Пальма прячется в аэропорту и ждет своего хозяина. Лента выйдет в прокат 4 июня 2020 года.

Напомним, щенка породы акита-ину Загитовой подарили японцы после победы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Эта порода находится под покровительством Общества защиты собак акита-ину и стала известна во всем мире как раз после выхода фильма "Хатико: Самый верный друг".