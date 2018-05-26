Загитова пообещала научить своего щенка кататься на коньках

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова получила долгожданного щенка японской породы акита-ину. Питомец был ей подарен в Москве в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Алина поделилась с журналистами первыми впечатлениями от общения с собачкой.

Загитова ранее твердо решила в случае победы на Олимпиаде в Южной Корее завести щенка этой породы. Теперь она - счастливая владелица трехмесячной акита-ину по кличке Масаро.

"Она тяжелая, но забавная и очень пушистая, - рассказала Алина. - Я буду тщательно за ней ухаживать, чтобы она всегда была такой красивой, ухоженной и чистой. Возможно, я ее и на коньки поставлю".

Масаро - представитель исконно японской породы, которая находится под покровительством Общества защиты собак акита-ину. Она стала известна во всем мире после выхода фильма "История Хатико" - именно этой породы был четвероногий герой картины, как и его исторический прототип.