Абэ подчеркнул роль России и Японии в решении проблем КНДР

Сотрудничество России и Японии необходимо для решения проблем вокруг Северной Кореи. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

"Будет ли Северная Корея выполнять резолюции Совбеза ООН, осуществлять полную, верифицируемую и необратимую денуклеаризацию? Для ускорения этого процесса и продвижения ситуации в положительном ключе, как никогда важным становится сотрудничество между Россией и Японией", - отметил Абэ.

Ранее, комментируя решение США отменить саммит с КНДР, лидер Японии заявил журналистам, что эта новость его расстроила, однако он полностью поддерживает и уважает мнение Дональда Трампа.

"Это вызывает сожаление, но я уважаю и поддерживаю решение президента Трампа", - цитирует его агентство Kyodo.

Он также отметил, что после возвращения в Японию 27 мая хотел бы провести с президентом США телефонные переговоры и обсудить сложившуюся ситуацию.

Ранее японское правительство заявляло, что планирует проведение японско-северокорейского саммита, главной целью которого должно стать решение проблемы похищения японских граждан спецслужбами КНДР. Дату планировали назначить после проведения встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, сообщает The Asahi Shimbun.

Напомним, накануне пресс-служба Белого дома обнародовала послание Трампа Ким Чен Ыну, в котором уведомила лидера КНДР об отказе участвовать в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре. Позднее Северная Корея ответила, что, не смотря на подобное решение американской стороны, готова провести саммит в любое время и в любом формате. В ответ на это в пятницу утром Дональд Трамп в своем Twitter приветствовал такое "теплое и продуктивное" заявление Северной Кореи и заявил журналистам, что возможность проведения саммита еще обсуждается. "Посмотрим, что будет дальше. Мы сейчас говорим с ними. Они очень хотят, чтобы это произошло, мы бы тоже хотели это сделать", - сказал президент США.

