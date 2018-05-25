Трамп назвал заявление КНДР "хорошей новостью"

Дональд Трамп назвал "хорошей новостью" заявление лидера КНДР о готовности провести саммит с США в любое время. Об этом американский президент написал в пятницу на своей странице в Twitter.

"Теплое и продуктивное заявление Северной Кореи - это очень хорошая новость. Вскоре мы увидим, куда это приведет, надеюсь, к долгому и устойчивому процветанию и миру," - говорится в сообщении лидера США.

Напомним, ранее в четверг Дональд Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что более не считает целесообразным проводить саммит 12 июня в Сингапуре. Официальной причиной подобного решения стали недавние "враждебные" заявления Пхеньяна. Объявив, что двусторонняя встреча отменяется, президент США, тем не менее, отметил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

Северокорейская сторона отреагировала на внезапное решение Вашингтона довольно спокойно - заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван сообщил, что Северная Корея готова провести саммит в любое время и в любом формате. Ранее в четверг КНДР подтвердила приверженность договоренности с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, демонтировав при участии журналистов свой единственный ядерный полигон в Пхунгери.