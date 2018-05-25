Новости

Чемпионка Европы по плаванию умерла в возрасте 33 лет 16:37
Путин отметил важность обновления региональных управленческих команд 16:33
Макрон сравнил международные отношения с дзюдо 16:32
В Москве объем инвестиций вырос на 70 процентов 16:12
Трамп назвал заявление КНДР "хорошей новостью" 15:58
Подгузов: "Почту России" могут акционировать до конца года 15:54
Алексей Кравцов останется президентом Союза конькобежцев России 15:52
Путин: Россия изучает стратегическое развитие других стран 15:51
Бритни Спирс отказала в алиментах своему бывшему мужу 15:51
Казань закупила свыше 90 белорусских автобусов "МАЗ" 15:50
Володин назвал "громыханиями" попытки обвинить РФ в крушении Boeing 15:46
Лавров указал на предвзятый характер расследования крушения Boeing 15:38
В Миассе из-за штормового предупреждения отменили последний звонок 15:35
В Петербурге образовались "гудящие" пробки 15:32
Обвиняемый в изнасиловании продюсер Харви Вайнштейн арестован в США 15:27
Эмилия Кларк заинтриговала рассказом о концовке "Игры престолов" 15:24
На Кубани при пожаре в жилом доме погибли два человека 15:23
Вяльбе переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России 15:17
Россия и Беларусь обсудят программы по защите пострадавших на ЧАЭС 15:16
Правительство прорабатывает изменения в налоговый режим на ближайшие 6 лет 15:13
Путин оценил возможность либерализации экспорта газа в Европу 15:10
Москва назвала условия для диалога с Нидерландами по сбитому Boeing 15:05
Дивизион С-300 прикрыл Крымский мост от атак с воздуха 15:04
Силуанов: У Москвы могут отобрать часть налога на прибыль и отдать регионам 14:57
Путину подарили синего петуха 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
25.05.2018 15:58
Рубрика: В мире

Трамп назвал заявление КНДР "хорошей новостью"

Дональд Трамп назвал "хорошей новостью" заявление лидера КНДР о готовности провести саммит с США в любое время. Об этом американский президент написал в пятницу на своей странице в Twitter.

Совфед: Вашингтон не заинтересован в решении корейского кризиса

"Теплое и продуктивное заявление Северной Кореи - это очень хорошая новость. Вскоре мы увидим, куда это приведет, надеюсь, к долгому и устойчивому процветанию и миру," - говорится в сообщении лидера США.

Напомним, ранее в четверг Дональд Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что более не считает целесообразным проводить саммит 12 июня в Сингапуре. Официальной причиной подобного решения стали недавние "враждебные" заявления Пхеньяна. Объявив, что двусторонняя встреча отменяется, президент США, тем не менее, отметил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

Северокорейская сторона отреагировала на внезапное решение Вашингтона довольно спокойно - заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван сообщил, что Северная Корея готова провести саммит в любое время и в любом формате. Ранее в четверг КНДР подтвердила приверженность договоренности с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, демонтировав при участии журналистов свой единственный ядерный полигон в Пхунгери.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Первая встреча Путина с новым правительством пройдет 26 мая
В Минобороны заявили об отсутствии у РФ советских ракет для "Буков"
В Роскомнадзоре сравнили основателя Telegram с пиратами
CNBC: Российский ЗРК С-500 поразил цель на рекордной дистанции