Трамп назвал заявление КНДР "хорошей новостью"

Дональд Трамп назвал "хорошей новостью" заявление лидера КНДР о готовности провести саммит с США в любое время. Об этом американский президент написал в пятницу на своей странице в Twitter.
"Теплое и продуктивное заявление Северной Кореи - это очень хорошая новость. Вскоре мы увидим, куда это приведет, надеюсь, к долгому и устойчивому процветанию и миру," - говорится в сообщении лидера США.
Напомним, ранее в четверг Дональд Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что более не считает целесообразным проводить саммит 12 июня в Сингапуре. Официальной причиной подобного решения стали недавние "враждебные" заявления Пхеньяна. Объявив, что двусторонняя встреча отменяется, президент США, тем не менее, отметил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.
Северокорейская сторона отреагировала на внезапное решение Вашингтона довольно спокойно - заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван сообщил, что Северная Корея готова провести саммит в любое время и в любом формате. Ранее в четверг КНДР подтвердила приверженность договоренности с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, демонтировав при участии журналистов свой единственный ядерный полигон в Пхунгери.
Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring prosperity and peace. Only time (and talent) will tell!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 мая 2018 г.